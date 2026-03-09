Luật sư Nguyễn Hải Nam: Pháp luật phải khơi thông các nguồn lực phát triển 09/03/2026 06:35

Năm 2009, sau 16 năm hành nghề luật tại TP.HCM, luật sư (LS) Nguyễn Hải Nam có thời gian học tại Trường Luật UC Berkeley (Mỹ). Chia sẻ với báo Pháp Luật TP.HCM, LS Nam cho biết thời gian học không dài, kiến thức tiếp nhận không quá nhiều nhưng đến nay những gì còn đọng lại sâu sắc trong ông là hai giá trị cốt lõi: Tư duy kiến tạo và trách nhiệm xã hội - nghề nghiệp.

Đối với ông, tinh thần “Fiat Lux” (hãy để ánh sáng hiển hiện) - khẩu hiệu của UC Berkeley là giá trị mà ông luôn vận dụng.

Tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế

“Ánh sáng ấy chính là sự minh bạch của tri thức và giá trị của công lý. Tôi coi tư duy kiến tạo là khả năng “thiết kế” nên những hành lang mới, nơi rủi ro được ngăn chặn và cơ hội được khơi thông. Tinh thần ấy thôi thúc chúng ta không dừng lại ở việc chấp nhận thực tại, mà phải nỗ lực làm cho hệ thống vận hành nhân văn hơn” - LS Nam nói.

LS Nam quan niệm rằng những giá trị đó phải được lan tỏa cho cộng đồng, xã hội. Bởi trách nhiệm của người LS không chỉ là làm tròn bổn phận với khách hàng; mà còn là sự dấn thân bảo vệ lợi ích của đất nước, của nhân dân, bảo vệ sự chính trực, công lý và công bằng. Mỗi chính sách, quyết định pháp lý ban hành đều phải vượt qua được sự thẩm định của lương tâm và thời gian.

Luật sư Nguyễn Hải Nam trình bày chương trình hành động khi tiếp xúc cử tri. Ảnh: TRẦN LINH

Với mong muốn mang tiếng nói chuyên môn làm cầu nối hiệu quả, giúp tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế, đảm bảo mỗi đạo luật ban hành đều thực sự trở thành bệ đỡ vững chắc cho các hoạt động dân sinh và kinh tế, LS Nguyễn Hải Nam đã ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI.

Tư duy kiến tạo trong việc xây dựng và thực thi pháp luật

LS Nguyễn Hải Nam mang theo trăn trở về một hệ thống pháp luật mang tính bệ đỡ cho sự phát triển. Với việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 66-NQ/TW xác định công tác xây dựng và thi hành pháp luật là “đột phá của đột phá” trong hoàn thiện thể chế phát triển đất nước, LS Nam cho rằng khi thể chế hóa nghị quyết này, tư duy kiến tạo cần được đề cao, nhất là trong công tác lập pháp. Thay vì tư duy quản lý thuần túy, hoạt động lập pháp cần chuyển sang tư duy phát triển, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.

Theo ông, luật phải đảm bảo tính ổn định với tầm nhìn trên 10 năm để người dân yên tâm lên kế hoạch tương lai, từ nơi ăn chốn ở đến việc đầu tư kinh doanh. Bên cạnh đó, các đạo luật phải có chất lượng thực chất, rõ ràng, dễ hiểu, không chồng chéo để triệt tiêu các “lỗ hổng” trục lợi hoặc tùy tiện trong thực thi. Pháp luật phải khơi thông nguồn lực, giúp mỗi cá nhân, doanh nghiệp tự tin làm giàu chính đáng.

Chương trình hành động thiết thực Ứng cử tại Đơn vị bầu cử số 9 (TP.HCM), LS Nguyễn Hải Nam đã gửi tới các cử tri chương trình hành động thiết thực, tập trung vào việc minh bạch hóa hệ thống pháp luật và bảo vệ quyền lợi thực chất của người dân ngay tại nghị trường.

“Trên trọng trách ĐBQH nếu được bầu, tư duy kiến tạo thôi thúc tôi về trách nhiệm xã hội - nghề nghiệp. Tôi mong muốn đóng góp tiếng nói để “thiết kế” nên những đạo luật mang tính bệ đỡ, giúp mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp đều thấy rõ cơ hội và sự bảo vệ dành cho mình để tự tin lao động, làm ăn và cống hiến cho đất nước” - LS Nam khẳng định.

Luật sư Nguyễn Hải Nam cam kết xây dựng đội ngũ LS thành lực lượng tiên phong thượng tôn pháp luật, gắn bó mật thiết với sự phát triển của đất nước. Ảnh: TRẦN LINH

Kết nối trí tuệ của giới luật sư với nghị trường

Với 18 năm tham gia các thiết chế lãnh đạo, quản lý tại Liên đoàn LS Việt Nam và Đoàn LS TP.HCM, LS Nguyễn Hải Nam đã có những đóng góp quan trọng trong việc xây dựng hệ thống quy phạm nghề nghiệp, từ Luật LS đến các quy tắc đạo đức ứng xử nghề nghiệp. Những trải nghiệm thực tiễn này giúp ông nhận diện sâu sắc các vướng mắc pháp lý, là những chất liệu thực tế để ông mang đến nghị trường.

Một trong những trọng tâm hành động của LS Nam là thúc đẩy việc luật hóa rõ ràng các cơ chế bảo vệ quyền hành nghề của LS. Ông khẳng định rằng bảo vệ quyền hành nghề không chỉ là bảo vệ LS, mà chính là bảo vệ niềm tin của nhân dân vào sự công bằng và nghiêm minh của pháp luật.

“Khi LS bị cản trở tiếp cận hồ sơ hay hạn chế quyền tranh tụng, người chịu thiệt thòi trực tiếp chính là người dân đang cần sự giúp đỡ của pháp luật” - LS Nam khẳng định.

Theo LS Nam, trong Nhà nước pháp quyền XHCN, vai trò của đội ngũ LS là không thể thiếu. Do đó, Luật LS sửa đổi cần kiến tạo hành lang pháp lý vừa giúp LS nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế trong các lĩnh vực mới như ESG (phát triển bền vững) hay kinh tế số, vừa là thực thể vững chắc góp phần bảo vệ công lý. Đồng thời, ông nhấn mạnh việc nâng cao vai trò, trách nhiệm tự quản để sàng lọc đội ngũ, giữ gìn uy tín nghề nghiệp và cam kết chất lượng dịch vụ với cộng đồng.

“Nếu trúng cử, tôi sẽ không chỉ đóng góp ý kiến cá nhân mà còn huy động trí tuệ tập thể của đội ngũ LS vào hoạt động lập pháp. Ngược lại, những kiến thức từ quá trình xây dựng chính sách tại QH sẽ giúp tôi tham gia định hướng các tổ chức xã hội - nghề nghiệp của LS hoạt động tự quản hiệu quả hơn. Mục tiêu cuối cùng là xây dựng đội ngũ LS thành lực lượng tiên phong thượng tôn pháp luật, gắn bó mật thiết với sự phát triển của đất nước” - LS Nam cam kết.

Luật sư Nguyễn Hải Nam - một luật sư có tâm, có tầm LS Nguyễn Hải Nam không chỉ am hiểu sâu sắc pháp luật mà còn có bản lĩnh bảo vệ công lý, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Đây là những tố chất then chốt của một ĐBQH trong việc tham gia xây dựng pháp luật và giám sát tối cao. Việc một LS có tâm, có tầm tham gia nghị trường sẽ giúp tiếng nói của cử tri được chuyển hóa thành các chính sách thực tiễn, minh bạch. Luật sư Đỗ Ngọc Thịnh (giữa) và luật sư Nguyễn Hải Nam (trái) tại Hội thảo Lấy ý kiến đóng góp về chính sách dự án Luật Luật sư (sửa đổi) do Liên đoàn Luật sư Việt Nam tổ chức hôm 7-3. Ảnh: QUANG NGUYỄN Tôi tin tưởng nếu được tín nhiệm bầu làm ĐBQH khóa XVI, LS Nguyễn Hải Nam sẽ đại diện cho đội ngũ LS, cử tri đến nghị trường QH, đóng góp công sức, trí tuệ, tài năng vào việc hoạch định chính sách, quyết định những vấn đề quan trọng nhất của đất nước, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật cho thời kỳ mới; thực hiện quyền giám sát tối cao và bảo vệ quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức, cá nhân, đáp ứng sự kỳ vọng và niềm tin của cử tri và nhân dân cả nước nói chung cũng như đội ngũ LS nói riêng. TS-LS ĐỖ NGỌC THỊNH, Chủ tịch Liên đoàn LS Việt Nam