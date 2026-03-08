Cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng lao động là người sau cai nghiện được vay tới 2 tỉ đồng 08/03/2026 08:44

(PLO)- Theo Quyết định số 08/2026/QĐ-TTg, cơ sở sản xuất kinh doanh có sử dụng lao động là người sau cai nghiện ma túy được vay vốn tới 2 tỉ đồng...

Ngày 3-3 vừa qua Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 08/2026/QĐ-TTg về tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy.

Quyết định này quy định về chính sách tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy, cơ sở sản xuất kinh doanh có sử dụng lao động là người sau cai nghiện ma túy được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội để tham gia đào tạo nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng hoặc sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm.

Đáng chú ý, Điều 4 quy định đối với người sau cai nghiện ma túy phải đảm bảo điều kiện có nhu cầu vay vốn và có tên trong danh sách người sau cai nghiện ma túy có thời gian kể từ ngày ban hành Quyết định quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú đến thời điểm vay vốn không quá 10 năm. Đồng thời, phải chấp hành tốt các quy định của pháp luật, do Công an cấp xã lập và được UBND cấp xã xác nhận theo mẫu.

Trường hợp người sau cai nghiện ma túy vay vốn để tham gia đào tạo nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng phải thuộc trường hợp không còn dư nợ chương trình tín dụng khác có cùng mục đích đào tạo nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng, có giấy xác nhận của cơ sở đào tạo nghề nghiệp theo quy định tại Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27-9-2007 về tín dụng đối với học sinh, sinh viên và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

Còn đối với cơ sở sản xuất kinh doanh phải được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật. Có sử dụng tối thiểu 10% tổng số lao động là người sau cai nghiện ma túy và có hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật về lao động. Trường hợp người sau cai nghiện ma túy là thành viên cùng hộ gia đình với chủ hộ kinh doanh hoặc là thành viên hộ kinh doanh thì không yêu cầu hợp đồng lao động. Có phương án vay vốn để sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm.

Về mức vốn cho vay, đối với vay vốn để tham gia đào tạo nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng mức cho vay tối đa bằng mức cho vay quy định theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27-9-2007 về tín dụng đối với học sinh, sinh viên và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có) sau khi loại trừ các khoản hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp (nếu có) theo xác nhận của cơ sở đào tạo. Cụ thể, mức cho vay tối đa hiện tại áp dụng là 4 triệu đồng/tháng/người sau cai nghiện ma túy.

Về vay vốn để sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, đối với người sau cai nghiện ma túy, mức cho vay tối đa là 200 triệu đồng/người sau cai nghiện ma túy.

Đối với cơ sở sản xuất kinh doanh, mức cho vay tối đa là 2 tỉ đồng/cơ sở sản xuất kinh doanh và không quá 200 triệu đồng/người lao động tại cơ sở sản xuất kinh doanh.

Về lãi suất cho vay, lãi suất cho vay bằng lãi suất cho vay đối với hộ nghèo quy định theo từng thời kỳ. Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay.