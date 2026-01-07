Đang cai nghiện mà sử dụng ma túy, thế là lãnh án tù 07/01/2026 18:02

(PLO)- Đang trong thời gian cai nghiện, Phan Văn Căn "thử lại" ma túy một lần thì bị phát hiện và lãnh 27 tháng tù.

Ngày 7-1, TAND Khu vực 1 - Hà Tĩnh xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phan Văn Căn (50 tuổi) 27 tháng tù về tội sử dụng trái phép chất ma túy.

Phiên tòa được tổ chức theo hình thức trực tuyến, kết nối từ điểm cầu trung tâm tại TAND Khu vực 1 với điểm cầu thành phần tại Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Phiên tòa xét xử bị cáo Phan Văn Căn.

Theo cáo trạng, Căn nghiện ma túy kéo dài nhiều năm và đang tự nguyện điều trị nghiện bằng thuốc thay thế. Tuy nhiên, trong thời gian điều trị, bị cáo “thử lại” ma túy tại nhà của mình ở thôn Thanh Hoà, xã Mai Phụ, tỉnh Hà Tĩnh.

Bị cáo Phan Văn Căn lãnh 27 tháng tù.

Qua kiểm tra, Công an xã Mai Phụ phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh test nhanh Căn cho kết quả dương tính với ma tuý; kết luận giám định xác định trong mẫu nước tiểu có các chất ma tuý.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo Căn xâm phạm trực tiếp đến chế độ quản lý của Nhà nước về phòng, chống ma túy; đồng thời gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương nên cần xử phạt nghiêm minh để răn đe, phòng ngừa chung.