Tòa tuyên 4 án tử hình, 3 án chung thân trong 1 vụ án 12/03/2026 15:14

(PLO)- Theo HĐXX, bị cáo Nguyễn Bình Đại đã cùng đồng phạm vận chuyển, mua bán trái phép 80 kg ma túy các loại.

Ngày 12-3, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm và tuyên án các bị cáo trong đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ 80 kg ma túy do bị cáo Nguyễn Bình Đại cầm đầu.

Theo đó, HĐXX tuyên phạt 4 bị cáo Nguyễn Bình Đại, Mạc Vĩnh Khiêm, Thái Duy Quang và Nguyễn Bình Triệu mức án tử hình cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Bị cáo Huỳnh Mỹ Ngọc, Thạch Ngọc Yến Vy, Nguyễn Đại Nghĩa cùng mức án tù chung thân; Phạm Thanh Phương 20 năm tù cùng về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Bị cáo Trần Tòng Dũng 30 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và mua bán trái phép chất ma túy.

Các bị cáo tại phiên xét xử. Ảnh: MX

Theo cáo trạng, chiều 20-11-2022, tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an TP.HCM phát hiện Mạc Vĩnh Khiêm và Thái Duy Quang có biểu hiện nghi vấn trước một căn nhà trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh (cũ) nên đã tiến hành kiểm tra.

Lúc này, Khiêm tự nguyện giao nộp gần 43 kg Ketamine cất giấu trong góc bếp trong nhà. Khám xét khẩn cấp các địa điểm liên quan, lực lượng chức năng bàng hoàng thu giữ thêm một số lượng lớn ma túy tổng các loại như Methamphetamine, MDMA, Nimetazepam...

Quá trình điều tra xác định, từ tháng 10-2022 đến ngày 20-11-2022, Nguyễn Bình Đại nhận ma túy của những người tên Giang và Yang (không rõ lai lịch), cất giấu tại chỗ ở của Nguyễn Bình Triệu (trên đường Vũ Huy Tấn, phường Gia Định, TP.HCM) để bán cho người mua theo yêu cầu của Giang và Yang.

Khi có yêu cầu, Đại sẽ nói Mạc Vĩnh Khiêm và Thái Duy Quang đến chỗ ở của Triệu lấy ma túy giao cho người mua, trong đó có Trần Tòng Dũng.

Cáo trạng xác định, Đại và đồng phạm đã 10 lần giao mua túy theo yêu cầu của Giang và Yang. Bị cáo Nguyễn Bình Đại phải chịu trách nhiệm với khối lượng ma túy 80 kg các loại như Methamphetamine, MDMA, Nimetazepam...

Cũng theo cáo trạng, các bị cáo Huỳnh Mỹ Ngọc, Phạm Thanh Phương, Thạch Ngọc Yến Vy và Nguyễn Đại Nghĩa có mối quan hệ bạn bè quen biết.

Ngọc quen một người nữ tên Út (không rõ lai lịch) và được người này nhờ ra quận Bình Tân (cũ) nhận 1 vali, 1 ba lô có chứa ma túy đem về cất giữ giúp và sẽ được trả tiền công.

Sau đó, Ngọc gọi điện thoại yêu cầu Nguyễn Đại Nghĩa đi nhận 1 vali và 1 ba lô này để mang về về phòng trọ của Phạm Thanh Phương và Thạch Ngọc Yến Vy cất giấu.

Do là bạn bè của nhau nên Phương và Vy cho Ngọc cất giấu 1 vali có hơn 14 kg ma túy các loại Ketamine, MDMA và Methamphetamine và 1 ba lô có chứa ma túy nhưng không xác định được loại và khối lượng ma túy.

Lúc 15 giờ ngày 21-11-2022, theo yêu cầu của Út, Ngọc đem số ma túy về nhà rồi giao cho một người đàn ông (không rõ lai lịch) nhưng chưa kịp vận chuyển thì bị phát hiện thu giữ như trên.