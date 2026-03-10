Thí điểm đánh giá, chấm điểm công tác xây dựng pháp luật trong 2 năm 10/03/2026 15:50

(PLO)- Nêu rõ các mục tiêu khi xây dựng, triển khai Đề án thí điểm thực hiện đánh giá, chấm điểm về công tác xây dựng pháp luật, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo tiến hành thí điểm trong 2 năm.

Ngày 10-3, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ cho ý kiến vào dự thảo Đề án thí điểm thực hiện đánh giá, chấm điểm (KPI) về công tác xây dựng pháp luật và một số nội dung quan trọng khác.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp đã xây dựng dự thảo Đề án thí điểm thực hiện đánh giá, chấm điểm (KPI) về công tác xây dựng pháp luật, bao gồm cả việc đánh giá, chấm điểm về ban hành các văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh, nghị quyết.

Một số nội dung chính của Đề án gồm tiêu chí, nhóm văn bản đánh giá, chấm điểm; nguyên tắc đánh giá, chấm điểm; phạm vi áp dụng; tổ chức thực hiện.

Dự kiến, kết quả chấm điểm theo Đề án cũng sẽ được tích hợp vào việc chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index).

Sau khi nghe các báo cáo, ý kiến, phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo tiến hành thí điểm thực hiện đánh giá, chấm điểm trong 2 năm với tinh thần vừa làm rút kinh nghiệm, mở rộng dần, không cầu toàn, không nóng vội.

Thủ tướng chỉ đạo tiến hành thí điểm thực hiện đánh giá, chấm điểm công tác xây dựng pháp luật trong 2 năm. Ảnh: VGP

Thủ tướng cũng nêu rõ các mục tiêu khi xây dựng, triển khai Đề án. Đó là, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; đánh giá, chấm điểm, động viên, khuyến khích, khen thưởng những nơi làm tốt và phê bình, xử lý những nơi làm không tốt.

Đồng thời, kiểm soát các công việc về tiến độ, chất lượng, đáp ứng các yêu cầu của Chính phủ, phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, công tác phối hợp với Quốc hội.

Theo Thủ tướng, KPI là công cụ để Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ điều hành trên cơ sở dữ liệu; thời gian đánh giá là định kỳ hằng quý, 6 tháng và 1 năm, có đánh giá chuyên đề.

Đối tượng đánh giá gồm: Tiến độ; chất lượng; phát hiện vướng mắc, giải quyết vướng mắc; sáng kiến thể chế, lập pháp; kết quả thực hiện và tác động.

Về phương pháp, phải có tiêu chí đánh giá chung tất cả các cơ quan trong Chính phủ, cập nhật "đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung'.

Thủ tướng cũng chỉ đạo các cơ quan tiếp thu các ý kiến, khẩn trương hoàn thiện, trình ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án.