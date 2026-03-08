Làm mất, làm sai lệch tài liệu lưu trữ có thể bị phạt đến 30 triệu đồng 08/03/2026 11:28

(PLO)- Việc ban hành Nghị định 31/2026 được xem là bước hoàn thiện khung pháp lý về xử phạt trong lĩnh vực lưu trữ, góp phần nâng cao trách nhiệm trong việc bảo quản, quản lý và khai thác tài liệu.

Hôm nay (8-3), Nghị định 31/2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lưu trữ có hiệu lực. Nghị định đặt ra khung chế tài cụ thể đối với nhiều hành vi vi phạm trong quản lý, khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ.

Theo Nghị định 32/2026, các hành vi vi phạm trong lĩnh vực lưu trữ có thể bị áp dụng hình thức cảnh cáo hoặc phạt tiền tùy theo tính chất, mức độ. Mức phạt tiền tối đa đối với cá nhân là 30 triệu đồng, còn đối với tổ chức là 60 triệu đồng.

Trong trường hợp cùng một hành vi vi phạm, tổ chức sẽ bị xử phạt gấp đôi mức phạt áp dụng đối với cá nhân theo quy định của pháp luật xử lý vi phạm hành chính.

Nghị định quy định chi tiết nhiều nhóm hành vi vi phạm có thể xảy ra trong quá trình quản lý và khai thác tài liệu lưu trữ. Trong đó, các hành vi bị xử phạt cao nhất là vi phạm quy định về các hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực lưu trữ.

Cụ thể, phạt tiền từ 20 - 30 triệu đồng đối hành vi truy cập, sao chép, chia sẻ trái phép tài liệu lưu trữ, cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; cung cấp, chuyển giao, hủy tài liệu lưu trữ trái phép hoặc mua bán, chiếm đoạt tài liệu lưu trữ mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; làm sai lệch nội dung, làm mất tính toàn vẹn của tài liệu lưu trữ và dữ liệu chủ của tài liệu lưu trữ mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;...

Ngoài hình thức phạt tiền, người vi phạm còn có thể bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả như buộc hủy toàn bộ bản sao tài liệu lưu trữ đã sao chép trái phép; buộc nộp lại hồ sơ, tài liệu lưu trữ đã cung cấp, chuyển giao, mua bán, chiếm đoạt trái phép cho cơ quan quản lý hồ sơ, tài liệu; buộc cải chính thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn đã được công bố, đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử hoặc các phương tiện truyền thông khác và công khai xin lỗi.

Việc ban hành Nghị định 31/2026 được xem là bước hoàn thiện khung pháp lý về xử phạt trong lĩnh vực lưu trữ, góp phần nâng cao trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân trong việc bảo quản, quản lý và khai thác tài liệu.

Trong bối cảnh số hóa dữ liệu ngày càng mạnh mẽ, tài liệu lưu trữ không chỉ có giá trị lịch sử mà còn là nguồn thông tin quan trọng phục vụ hoạt động quản lý Nhà nước và nghiên cứu.