Chủ doanh nghiệp đưa hối lộ tiền tỉ để được công bố 236 sản phẩm 07/03/2026 20:19

(PLO)- Chủ doanh nghiệp MediPhar, MediUSA đã chi tiền hối lộ cho nhiều cá nhân ở Cục An toàn thực phẩm để được thẩm định sớm, cấp Giấy chứng nhận GMP, cấp giấy chứng nhận công bố sản phẩm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra và đề nghị truy tố 14 bị can trong vụ án sản xuất buôn bán hàng giả, đưa, nhận hối lộ, cố ý làm lộ bí mật công tác xảy ra tại Công ty cổ phần Dược phẩm liên danh Mediphar và các đơn vị, tổ chức liên quan.

Bị can Nguyễn Năng Mạnh (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty MediUSA) bị truy tố về các tội danh đưa hối lộ, vi phạm quy định kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, sản xuất buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm.

Bị can Nguyễn Năng Mạnh. Ảnh: BCA

Những phong bì "dán nhãn" MediUSA

Theo kết luận điều tra, từ năm 2016, bị can Nguyễn Đăng Mạnh, Nguyễn Mạnh Hoàng, Khúc Minh Vũ tổ chức, điều hành 12 công ty, 2 nhà máy MediPhar, MediUSA sản xuất, tiêu thụ thực phẩm chức năng giả với số lượng đặc biệt lớn, chủng loại đa dạng.

Kết quả giám định đối với 190 sản phẩm thực phẩm chức năng bị thu giữ cho thấy 88 sản phẩm có một hoặc một số chỉ tiêu chất lượng chủ yếu tạo nên công dụng sản phẩm đạt dưới 70% so với công bố, là hàng giả. Số sản phẩm giả này trị giá hơn 539 tỉ đồng, các bị can thu lời bất chính hơn 264 tỉ đồng.

Để sản xuất và tiêu thụ thực phẩm chức năng giá rẻ trên thị trường, bị can Nguyễn Năng Mạnh và các bị can khác thống nhất chi tổng số hơn 3,4 tỉ đồng cho nhiều cá nhân ở Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế).

Theo quy định, điều kiện để sản xuất thực phẩm chức năng là nhà máy phải được Cục ATTP thẩm định, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu thực hành sản xuất tốt (Giấy chứng nhận GMP) với thời hạn 3 năm.

Bị can Nguyễn Năng Mạnh và bị can Nguyễn Mạnh Hoàng đã chi hơn 1 tỉ đồng cho Cục ATTP trong việc thẩm định, hậu kiểm và cấp 4 giấy chứng nhận GMP cho Nhà máy MediPhar và MediUSA. Nhờ đó, đoàn thẩm định đã ghi giảm số lỗi, hướng dẫn cách khắc phục và cấp Giấy chứng nhận GMP.

Để được thẩm định, bị can Nguyễn Năng Mạnh đã gặp ông Cao Văn Trung (cựu phó phòng Cục ATTP, trưởng đoàn thẩm định) nhờ hỗ trợ và nhiều lần đưa tiền cho ông Trung đóng trong các phong bì của Công ty MediUSA. Trong đó, có một phần tiền nhờ đưa cho ông Nguyễn Hùng Long (cục phó Cục ATTP), ông Nguyễn Thanh Phong (cục trưởng Cục ATTP).

Sau đó, tháng 6-2020, khi thẩm định, Đoàn kiểm tra kết luận còn một số tồn tại và yêu cầu công ty khắc phục, báo cáo kết quả đến Cục ATTP.

Bị can Nguyễn Năng Mạnh đã chi số tiền 165 triệu đồng để đưa cho cựu cục trưởng Phong, cựu cục phó Long, bị can Trung và một số người khác.

Tháng 11-2023, Đoàn kiểm tra tiến hành thẩm định lại nhà máy MediUSA, kết quả, công ty còn một số tồn tại, yêu cầu phải khắc phục. Ngay trong ngày kí biên bản thẩm định, bị can Mạnh đưa cho ông Trung số tiền 190 triệu đồng được đóng trong các phong bì của Công ty MediUSA để đưa cho ông Phong, ông Trung, ông Long và một số cá nhân khác.

Tương tự với việc thẩm định và hậu kiểm Nhà máy MediPhar, Đoàn kiểm tra đều ghi nhận những tồn tại, lỗi. Bị can Mạnh đã đưa tiền theo yêu cầu của ông Trung.

Quá trình khắc phục lỗi, 2 công ty chỉ thực hiện qua loa, mang tính hình thức, đối phó nhưng ông Trung vẫn đề xuất lãnh đạo Cục ATTP cấp giấy chứng nhận GMP.

Chi tiền để được công bố 236 sản phẩm

Ngoài giấy chứng nhận GMP, để sản phẩm được tiêu thụ trên thị trường, doanh nghiệp phải được Cục ATTP cấp phép công bố sản phẩm. Bị can Mạnh đã chi hối lộ để được cấp giấy chứng nhận công bố sản phẩm.

Bị can Mạnh giao cấp dưới là bị can Hoàng Thị Hương làm đầu mối quan hệ, chi tiền trong việc xin cấp phép công bố sản phẩm.

Để tránh hồ sơ bị trả đi trả lại nhiều lần, gây khó khăn, kéo dài, bị can Hương gặp gỡ trao đổi với Lê Thị Hiên, chuyên viên Cục ATTP, thống nhất mức chi 9-12 triệu đồng/hồ sơ.

Từ tháng 7-2018 đến tháng 4-2025, bị can Hương đã chi 2,3 tỉ đồng để xin cấp phép công bố 236 sản phẩm trong hệ sinh thái của bị can Mạnh.

CQĐT xác định các cá nhân Nguyễn Thanh Phong, Nguyễn Hùng Long, Cao Văn Trung… có hành vi phạm vào tội nhận hối lộ. Ngày 19-8-2025, CQĐT có quyết định tách hành vi nhận hối lộ của các bị can Nguyễn Thanh Phong, Nguyễn Hùng Long, Cao Văn Trung ra khỏi vụ án và xử lý trong vụ án đưa, nhận hối lộ xảy ra tại Cục ATTP thuộc Bộ Y tế và các công ty liên quan. Ngày 14-1-2026, TAND TP Hà Nội đã xét xử sơ thẩm vụ án.