Chủ doanh nghiệp hối lộ quan chức tiền tỉ để đưa thực phẩm chức năng giả ra thị trường 06/03/2026 12:42

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra và đề nghị truy tố 14 bị can trong vụ án sản xuất buôn bán hàng giả, đưa, nhận hối lộ, cố ý làm lộ bí mật công tác xảy ra tại Công ty cổ phần Dược phẩm liên danh Mediphar và các đơn vị, tổ chức liên quan.

CQĐT đề nghị truy tố bị can Nguyễn Năng Mạnh (cựu chủ tịch HĐQT Công ty MediUSA) về các tội đưa hối lộ; vi phạm quy định kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; sản xuất buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm.

Đề nghị truy tố bị can Nguyễn Hữu Tuân (cựu tổ phó Ban giám sát quản lý về Hải quan, trước đây là phó trưởng phòng giám quản 5, Cục Giám sát quản lý về hải quan), bị can Nguyễn Thế Việt (cựu phó trưởng ban giám sát quản lý về hải quan, trước đây là phó cục trưởng Cục giám sát quản lý về hải quan, Cục Hải quan), bị can Phan Công Chiến (cựu Trưởng phòng Quản lý kinh doanh dược, Cục Quản lý dược, Bộ Y tế) về tội nhận hối lộ. Bị can Tuân từng có tiền án, tiền sự về tội tổ chức, cưỡng ép người khác trốn đi nước ngoài trái phép, bị khởi tố từ năm 2004.

CQĐT đề nghị truy tố bị can Nguyễn Danh Dũng (cựu cán bộ Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường) về tội cố ý làm lộ bí mật công tác.

Ngoài ra, CQĐT đề nghị truy tố 9 bị can về các tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, sản xuất buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm.

Ảnh minh họa.

Theo kết luận điều tra, từ năm 2016, bị can Nguyễn Đăng Mạnh, Nguyễn Mạnh Hoàng, Khúc Minh Vũ tổ chức, điều hành 12 công ty, 2 nhà máy MediPhar, MediUSA sản xuất, tiêu thụ thực phẩm chức năng giả với số lượng đặc biệt lớn, chủng loại đa dạng.

Ông Mạnh sử dụng loạt doanh nghiệp này để hợp thức quy trình từ nhập nguyên liệu đầu vào đến sản xuất, tiêu thụ thực phẩm chức năng giả trên phạm vi cả nước.

Đối với nhóm mặt hàng do các công ty của ông Mạnh tự sản xuất, tiêu thụ, quá trình nghiên cứu, phát triển sản phẩm, các bị can không thử nghiệm quy trình sản xuất, công thức và chất lượng theo quy định.

Nguyễn Năng Mạnh chỉ đạo cấp dưới sử dụng công thức sản phẩm của nhóm công ty đã được cấp phép công bố trước đó hoặc công thức sản phẩm của các công ty khác đang lưu hành trên thị trường để chỉnh sửa, bổ sung (thêm, bớt thành phần, hàm lượng) thành sản phẩm mới.

Quá trình nghiên cứu, phát triển sản phẩm, các bị can không thử nghiệm quy trình sản xuất, công thức và chất lượng sản phẩm theo quy định.

Việc kiểm nghiệm sản phẩm cũng chỉ thực hiện mang tính hình thức, chỉ kiểm nghiệm một số sản phẩm đơn giản, đảm bảo đạt một số chỉ tiêu đơn giản để đối phó với các Đoàn kiểm tra.

Đối với các sản phẩm sản xuất theo đặt hàng (gia công), bị can Mạnh và bị can Hoàng thống nhất chỉ đạo cấp dưới làm lệnh sản xuất cắt giảm thành phần, hàm lượng nguyên liệu so với công bố hoặc ghi trên vỏ hộp.

CQĐT đã ra Quyết định trưng cầu giám định đối với 190 sản phẩm thực phẩm chức năng bị thu giữ. Kết quả, 88 sản phẩm có một hoặc một số chỉ tiêu chất lượng chủ yếu tạo nên công dụng sản phẩm đạt dưới 70% so với công bố, là hàng giả. Số sản phẩm giả này trị giá hơn 539 tỉ đồng, các bị can thu lời bất chính hơn 264 tỉ đồng.

Theo kết luận điều tra, trong thời gian từ năm 2021 đến năm 2024, Nguyễn Năng Mạnh, cùng Đỗ Mạnh Hoàng và Khúc Minh Vũ chỉ đạo Phạm Thị Hường (Trưởng phòng kế toán), Lê Thị Toan (Thủ quỹ) và một số kế toán viên tại Công ty MediPhar, Công ty MediUSA, Công ty MegaLife và Công ty Hùng Phương thực hiện lập, sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán, che giấu doanh thu bán hàng thực tế, không kê khai nộp thuế, gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 304 tỉ đồng.

Ngoài ra, để sản xuất và tiêu thụ thực phẩm chức năng giá rẻ trên thị trường, Nguyễn Năng Mạnh, Đỗ Mạnh Hoàng và Khúc Minh Vũ thống nhất chi tổng số hơn 4,9 tỉ đồng cho nhiều cá nhân.

Trong đó, đưa hối lộ cho bị can Nguyễn Hữu Tuân số tiền 1,5 tỉ đồng, đưa bị can Nguyễn Thế Việt 800 triệu đồng và đưa bị can Phan Công Chiến số tiền 50 triệu đồng… Ông Mạnh còn chi 3,4 tỉ cho lãnh đạo và nhân viên Cục ATTP (Bộ Y tế)... trong việc thẩm định, hậu kiểm và cấp phép công bố sản phẩm.