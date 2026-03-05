Từ 15-4, chứng chỉ tiếng Việt có thể được tổ chức thi tại nước ngoài 05/03/2026 10:09

(PLO)- Thông tư số 09/2026/TT-BGDĐT đã hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, qua đó tạo điều kiện để các cơ sở giáo dục được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Việt ở nước ngoài.

Bộ Giáo dục và Đào tạo mới ban hành Thông tư số 09/2026/TT-BGDĐT quy định tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ và tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Việt. Thông tư số 09/2026/TT-BGDĐT sẽ có hiệu lực từ ngày 15-4-2026.

Văn bản này thay thế Thông tư 27/2021/TT-BGDĐT về Quy chế thi đánh giá năng lực tiếng Việt cho người nước ngoài; Thông tư 23/2017/TT-BGDĐT và Thông tư 24/2021/TT-BGDĐT về Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Thông tư số 09/2026/TT-BGDĐT quy định về tiêu chuẩn của đơn vị tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam và tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài; trách nhiệm của đơn vị tổ chức thi, đơn vị liên kết tổ chức thi và cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.

Chứng chỉ ngoại ngữ được các đơn vị tổ chức thi cấp cho người dự thi đạt yêu cầu tương ứng với Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam là chứng chỉ thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Chứng chỉ tiếng Việt được các đơn vị tổ chức thi cấp cho người dự thi đạt yêu cầu tương ứng với Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài là chứng chỉ thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Trước đây, chứng chỉ tiếng Việt được cấp cho người dự thi đạt yêu cầu tương ứng từ bậc 1 đến bậc 6 của Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài. Chứng chỉ ngoại ngữ được cấp cho người dự thi đạt yêu cầu tương ứng với Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam từ bậc 1 đến bậc 6. Các chứng chỉ này không bắt buộc theo khung chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đơn vị tổ chức thi bao gồm: Các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục khác có hoạt động giáo dục đại học có đào tạo trình độ đại học ngành ngoại ngữ; ngành Văn học, Sư phạm Ngữ tiếng Việt và văn hóa Việt Nam,.... Các đơn vị cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng tiếng Việt cho người nước ngoài. Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ và tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Việt.

Ngoài ra, Thông tư số 09/2026/TT-BGDĐT còn quy định về đơn vị liên kết tổ chức thi là các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục khác có hoạt động giáo dục đại học tại Việt Nam hoặc ở nước ngoài có thỏa thuận hoặc hợp đồng hợp tác với các đơn vị tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ và hoặc đơn vị tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Việt.

Đơn vị liên kết tổ chức thi phải bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị và đội ngũ nhân sự tham gia công tác coi thi do đơn vị tổ chức thi yêu cầu phục vụ cho việc tổ chức thi đánh giá năng lực theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 09/2026/TT-BGDĐT.

Trường hợp đơn vị liên kết tổ chức thi ở nước ngoài, đơn vị này phải có tư cách pháp nhân hợp pháp theo quy định của pháp luật ở nước sở tại và được cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại công nhận; kịp thời cung cấp minh chứng có liên quan khi có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam.

Theo đó, Thông tư số 09/2026/TT-BGDĐT cho phép các đơn vị liên kết để mở rộng quy mô tổ chức thi, có thể tổ chức thi ở nước ngoài. Với quy định trước đây, việc tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Việt chỉ được thực hiện ở Việt Nam. Quy định mới này đảm bảo phù hợp với xu thế hội nhập quốc tế hiện nay.

Đặc biệt, Thông tư đã hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, qua đó tạo điều kiện để các cơ sở giáo dục được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Việt ở nước ngoài.