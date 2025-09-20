Người lan tỏa tình yêu với tiếng nói, văn hóa Việt 20/09/2025 12:00

(PLO)- Với chị Nguyễn Thu Hằng, dạy tiếng Việt ở nước ngoài không chỉ là truyền đạt ngôn ngữ để con em người Việt xa quê không quên tiếng mẹ đẻ mà còn là cơ hội chia sẻ về văn hóa, lịch sử và con người Việt Nam để bạn bè quốc tế hiểu hơn, trân trọng hơn những giá trị của dân tộc.

Giữ gìn và lan tỏa những giá trị văn hóa Việt Nam (VN) chắc chắn là điều mỗi người Việt xa xứ luôn ấp ủ. Trên hành trình mưu sinh, học tập hay lập nghiệp nơi đất khách, không ít người Việt đã trở thành “cầu nối” để bạn bè quốc tế hiểu và yêu hơn về văn hóa, con người VN.

Từ một cô gái nghèo ở đất tổ Phú Thọ đến một người phụ nữ thành công và có sức ảnh hưởng trong cộng đồng người Việt ở Đài Loan (Trung Quốc), hành trình của chị Nguyễn Thu Hằng, một giáo viên dạy tiếng Việt ở Đài Loan, chính là sự vươn mình mạnh mẽ và không ngừng chứng minh bản sắc Việt trên trường quốc tế.

Cơ duyên gieo mầm tiếng Việt

Chia sẻ với báo Pháp Luật TP.HCM, chị Hằng cho biết mối lương duyên đối với công việc dạy tiếng Việt ở Đài Loan đến với chị khá tình cờ. Ban đầu chỉ là giúp con của một gia đình người bạn Đài Loan học vài câu giao tiếp cơ bản để bé có thể trò chuyện với cô giúp việc người Việt trong nhà. Khi cô ấy sắp về nước, bé nói rằng muốn học tiếng Việt để có thể liên lạc với cô. Câu chuyện nhỏ ấy khiến chị xúc động, thôi thúc chị tìm đến công việc dạy tiếng Việt.

“Tôi dần nhận ra niềm vui và ý nghĩa lớn lao khi thấy học viên từng bước hiểu và yêu thích tiếng Việt. Tôi bắt đầu tìm kiếm thêm những công việc liên quan đến giảng dạy rồi có cơ hội vào dạy tại một trung tâm ngôn ngữ” - chị Hằng kể lại.

Anh Huân (ngoài cùng bên phải) trong một tiết học với chị Thu Hằng. Ảnh: NVCC

Chị Hằng cho biết hiện nay cộng đồng người Việt tại Đài Loan rất đông đảo, từ người lao động, người lấy chồng/vợ là người Đài Loan đến du học sinh. Để thuận lợi trong giao tiếp với cộng đồng người Việt, nhu cầu học tiếng Việt tại Đài Loan ngày càng tăng. Nhu cầu này đặc biệt ở những nhóm có sự gắn bó trực tiếp với VN như doanh nhân Đài Loan đầu tư tại VN, nhân viên công ty có đối tác Việt, cán bộ công vụ và cả những gia đình có người thân là người Việt. Ngoài ra, cũng có một bộ phận bạn trẻ Đài Loan học tiếng Việt đơn giản vì yêu thích văn hóa, ẩm thực hay âm nhạc VN.

Một kỷ niệm khiến chị nhớ mãi là một sinh viên ĐH tìm đến chị để học tiếng Việt. Những buổi đầu em khá ít nói. Gần cuối kỳ, một hôm em nán lại sau giờ học và chia sẻ với chị rằng thực ra em là con lai VN - Đài Loan và đang muốn tìm mẹ ruột. Cha mẹ em đã chia tay từ khi em còn rất nhỏ, sau đó mẹ em về VN và không quay lại nữa. Khi trưởng thành, em khao khát được tìm lại mẹ nên đã quyết định học tiếng Việt. Câu chuyện ấy khiến chị xúc động và càng thấy rõ ý nghĩa của việc dạy ngôn ngữ, bởi đôi khi ngôn ngữ không chỉ là công cụ giao tiếp mà còn là sợi dây kết nối tình cảm, giúp một người tìm lại nguồn cội của mình.

Tiếp tục quảng bá văn hóa Việt

Theo chia sẻ của chị Hằng, trong những năm gần đây, Chính phủ VN đã có nhiều chính sách và hoạt động thiết thực để hỗ trợ kiều bào, đặc biệt trong việc gìn giữ và lan tỏa tiếng Việt, bao gồm các chương trình như giao lưu văn hóa, trại hè dành cho kiều bào, hay các khóa tập huấn dành cho giáo viên dạy tiếng Việt ở nước ngoài.

“Mỗi lần tham gia các sự kiện do cơ quan đại diện VN tại Đài Loan tổ chức, tôi đều cảm nhận được sự quan tâm và mong muốn gắn kết cộng đồng của Nhà nước. Đó là nguồn động lực lớn giúp tôi và nhiều anh chị em khác tiếp tục nỗ lực trong hành trình gieo mầm tiếng Việt nơi đất khách” - chị Hằng nói.

Chị Hằng cho biết hiện tại nhiều trường học ở Đài Loan đã có môn tiếng Việt tự chọn. Những giáo viên dạy tiếng Việt như chị thường được mời tham gia giảng dạy kết hợp với các hoạt động văn hóa như kể chuyện, nấu ăn, biểu diễn nghệ thuật dân gian để học viên vừa học ngôn ngữ, vừa cảm nhận sâu sắc văn hóa VN.

“Nhìn về tương lai, tôi mong muốn mở rộng lớp học tiếng Việt đến nhiều đối tượng hơn, không chỉ doanh nhân hay sinh viên, mà còn các em nhỏ gốc Việt sinh ra tại Đài Loan. Tôi cũng hy vọng phát triển thêm các nội dung số như video hay podcast, giúp tiếng Việt đến gần hơn với bạn bè Đài Loan, đặc biệt là nhóm con lai VN - Đài Loan” - chị Hằng bày tỏ.

Chị Thu Hằng tại lớp học tiếng Việt ở Đài Loan. Ảnh: NVCC

Với anh Chun Sheng Peng (tên tiếng Việt là Thắng), một người Đài Loan từng là học viên của chị Hằng và đang dạy tiếng Trung tại TP.HCM, cô giáo Hằng trong ấn tượng đầu tiên của anh là một người vừa thân thiện vừa giỏi chuyên môn.

Anh Thắng kể rằng các tiết học của chị Hằng luôn rất sinh động với các hoạt động “nhập vai” nói tiếng Việt. Theo anh, ở Đài Loan, đa số lớp ngoại ngữ thường chú trọng ngữ pháp và kỹ năng làm bài thi nhưng lớp của chị Hằng thì khác, chị tập trung nhiều vào tính thực tế và văn hóa.

Chị Nguyễn Thu Hằng, một giáo viên dạy tiếng Việt ở Đài Loan và là chủ nhân của kênh YouTube Hang TV với gần 330.000 lượt đăng ký. Chị cũng là người viết cuốn sách Phát âm tiếng Việt dành cho người Đài Loan, tham gia nhiều phim truyền hình, phim điện ảnh và là gương mặt MC (người dẫn chương trình) quen thuộc của Văn phòng Kinh tế - Văn hóa VN tại Đài Bắc.

“Cô thường mang tin tức, bài hát hay phim ảnh VN vào lớp nên chúng tôi vừa học ngôn ngữ vừa hiểu thêm về xã hội VN. Cách học này khá hiếm ở Đài Loan” - anh Thắng cho hay.

Còn với anh Huân (người Đài Loan), cũng là một học viên của chị Hằng, khi tình cờ biết đến lớp học của chị qua một quảng cáo trên Facebook, anh ngay lập tức ấn tượng với hình ảnh một cô giáo thân thiện và đầy nhiệt huyết.

Theo anh Huân, chị Hằng không chỉ truyền đạt ngôn ngữ, mà còn mở ra cho học viên cánh cửa bước vào thế giới văn hóa VN thông qua các câu chuyện lịch sử, các hoạt động trải nghiệm văn hóa.

“Nếu phải chọn một cách để tóm tắt 15 năm sinh sống tại Đài Loan, tôi sẽ nói đó là hành trình vươn mình và kết nối. Hành trình ấy không hề ngắn hay dễ dàng nhưng nhờ sự kiên trì, tôi đã có thể vươn mình vượt qua giới hạn, đồng thời kết nối gia đình, cộng đồng và tiếp tục lan tỏa giá trị văn hóa Việt” - chị Hằng chia sẻ.