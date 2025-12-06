Hezbollah và chính phủ Lebanon chia rẽ chuyện đàm phán với Israel 06/12/2025 07:19

Ngày 5-12, Tổng thống Lebanon - ông Joseph Aoun bảo vệ quyết định mở rộng đàm phán với Israel như một cách tránh bạo lực leo thang, nhưng phía nhóm vũ trang Hezbollah gọi đây là một sai lầm, theo hãng tin Reuters.

Trước đó, ngày 3-12, Israel và Lebanon đều cử các đặc phái viên dân sự tham dự Ủy ban quân sự giám sát thỏa thuận ngừng bắn. Đây là một bước đáp lại yêu cầu kéo dài hàng tháng của Mỹ rằng hai nước cần mở rộng đàm phán phù hợp với chương trình của Tổng thống Donald Trump về hòa bình Trung Đông.

Tổng thống Aoun nói với các đại diện Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) đang thăm Lebanon rằng Lebanon “đã chọn phương án đàm phán với Israel” và “và sẽ không đảo ngược quyết định này”.

Tổng thống Lebanon Joseph Aoun (phải) tiếp phái đoàn Hội đồng Bảo an LHQ tại thủ đô Beirut (Lebanon) ngày 5-12. Ảnh: AFP

“Các cuộc đàm phán này chủ yếu nhằm chấm dứt các hành động thù địch của Israel trên lãnh thổ Lebanon, bảo đảm việc hồi hương những người bị bắt, lên lịch rút quân đội Israel khỏi các khu vực của Lebanon và giải quyết các điểm tranh chấp dọc theo Đường Xanh” - ông Aoun nói, nhắc đến đường ranh giới do LHQ xác lập giữa Israel và Lebanon.

Tuy nhiên việc mở rộng đàm phán đã bị lực lượng vũ trang Hezbollah chỉ trích, làm lộ rõ chia rẽ trong thời điểm bước ngoặt của đất nước.

Lãnh đạo Hezbollah - ông Naim Qassem ngày 5-12 nói rằng việc cử một đại diện dân sự vào ủy ban giám sát ngừng bắn là một “sai lầm”, và kêu gọi chính phủ xem xét lại quyết định này.

“Ông đã tự ý nhượng bộ mà không nhận lại bất cứ điều gì - một sự nhượng bộ vô ích sẽ chẳng làm thay đổi lập trường hay các cuộc tấn công của Israel” - ông Qassem nhắn ông Aoun.

Theo Reuters, Lebanon và Israel đã là hai quốc gia thù địch trong hơn 70 năm, và các cuộc gặp giữa giới chức dân sự của hai nước là cực kỳ hiếm.

Trong năm qua, các quan chức quân sự hai nước đã gặp nhau trong khuôn khổ một ủy ban do Mỹ chủ trì, nhằm giám sát lệnh ngừng bắn năm 2024 - thỏa thuận chấm dứt hơn một năm giao tranh giữa Israel và Hezbollah.

Trong thời gian đó, Israel vẫn tiếp tục không kích nhằm vào những gì Tel Aviv mô tả là nỗ lực tái vũ trang của Hezbollah.

Lebanon cho rằng các cuộc không kích này và việc Israel kiểm soát một phần lãnh thổ miền Nam Lebanon là những hành vi vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.