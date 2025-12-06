Bắt khẩn cấp cán bộ chiếm đoạt 500 triệu đồng tiền hỗ trợ lũ lụt cho dân 06/12/2025 06:57

Sáng 6-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng xác nhận đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Ức Kim Khoan, công chức Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phan Sơn về hành vi chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra công bố lệnh bắt khẩn cấp Ức Kim Khoan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cũng đã phối hợp với VKSND tỉnh Lâm Đồng thực hiện lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc của Ức Kim Khoan. Tất cả các hoạt động tố tụng trên đều diễn ra vào chiều 5-12.

Theo xác minh ban đầu, ngày 6-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã chuyển số tiền 550 triệu đồng vào tài khoản Quỹ Cứu trợ của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phan Sơn để hỗ trợ người dân trên địa bàn khắc phục thiệt hại do mưa lũ và hỗ trợ lực lượng khắc phục sự cố sạt lở trên đèo Đại Ninh.

Trong quá trình được Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phan Sơn giao nhiệm vụ phối hợp với kế toán rút số tiền trên để quản lý và chi trả cho người dân bị thiệt hại do mưa lũ gây ra, Ức Kim Khoan đã tự ý rút tiền mặt và chiếm đoạt 500 triệu đồng.

Số tiền này Khoan khai đã sử dụng để trả nợ, đầu tư tiền ảo và tiêu xài cá nhân. Chỉ sau hai ngày rút tiền, Khoan đã sử dụng hết số tiền trên. Sau đó khi cơ quan chức năng chuẩn bị triển khai để cứu trợ cho đồng bào thì mới tá hỏa phát hiện. Tại cơ quan, Ức Kim Khoan thừa nhận không có khả năng chi trả số tiền đã chiếm đoạt nói trên.