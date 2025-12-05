Lâm Đồng công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên 4 tuyến quốc lộ 05/12/2025 18:09

(PLO)- Hơn 35.000 m³ đất đá vùi lấp nhiều tuyến đường và tỉnh Lâm Đồng đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai.

Chiều 5-12, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên nhiều tuyến đường trọng yếu của tỉnh. Tình trạng mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở nghiêm trọng, ngập úng cục bộ và ách tắc giao thông trên quy mô lớn.

Các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đang huy động cơ giới khắc phục nhiều tuyến đường.

Tình huống khẩn cấp được công bố áp dụng đối với Quốc lộ 20, Quốc lộ 27, Quốc lộ 27C, Quốc lộ 28 và Đèo Prenn.

Cụ thể, do ảnh hưởng của thời tiết diễn biến phức tạp, mưa lớn kéo dài, các tuyến đường bộ đã xảy ra tình trạng sạt lở taluy dương, taluy âm, ngập nước cục bộ, hư hỏng móng cầu, mố cầu và hệ thống an toàn giao thông đường bộ, gây ách tắc giao thông.

Tại Quốc lộ 20, đoạn: Km251+000 – km265+500, đã xảy ra sạt lở đất, đá ta luy âm, taluy dương xuống nền, mặt đường tại 10 vị trí với khối lượng khoảng 5.000 m³. Sở Xây dựng đã huy động đơn vị thi công đang tập trung máy móc, đẩy nhanh tiến độ hốt dọn đất, đá để sớm thông tuyến.

Sự cố đèo Mimosa bị đứt đôi.

Trên Quốc lộ 27 tại Km160+000 – km163+000, km191+000 – km206+000 và cầu Đơn Dương (km200+432) đã xảy ra ngập nước cục bộ, xói mố cầu, móng trụ cầu, sạt lở đất, đá taluy âm, taluy dương xuống nền, mặt đường tại 10 vị trí với khối lượng khoảng 5.000 m³.

Quốc lộ 27C (Tuyến đường Đà Lạt – Nha Trang) tại km65+500 – km115+000 đã xảy ra sạt lở đất, đá ta luy âm, taluy dương xuống nền, mặt đường tại 15 vị trí với khối lượng khoảng 7.000 m³.

Đặc biệt, vị trí tại km65+700 có khối lượng đất, đá sạt lở rất lớn, khoảng 3.000m³, vùi lấp toàn bộ mặt đường, gây ách tắc giao thông. Sở Xây dựng đã huy động đơn vị thi công đang tập trung máy móc, đẩy nhanh tiến độ hốt dọn đất, đá để sớm thông tuyến.

Quốc lộ 28, đoạn: Km40+000 – km60+000, cầu Lăng (Km30+723) đã xảy ra sạt lở đất, đá taluy dương xuống nền, mặt đường tại 20 vị trí với khối lượng khoảng 15.000 m³. Đặc biệt, vị trí tại mm44+650 có khối lượng đất, đá sạt lở rất lớn, khoảng 6.000m³, vùi lấp toàn bộ mặt đường, gây tắc đường, chia cắt giao thông. Sở Xây dựng đã huy động đơn vị thi công đang tập trung máy móc, đẩy nhanh tiến độ hốt dọn đất, đá để sớm thông tuyến.

Đèo Prenn đoạn: Km222+000 – km228+000 đã xảy ra sạt lở đất, đá taluy dương xuống nền, mặt đường tại 10 vị trí với khối lượng khoảng 1.000m³.

Đặc biệt: Vị trí tại km225+300 có khối lượng đất, đá sạt lở rất lớn, khoảng 2.000m³, vùi lấp toàn bộ mặt đường, gây ách tắc giao thông.

Một tuyến đường lên Đà Lạt bị sạt lở.

Sở Xây dựng đã huy động đơn vị thi công đang tập trung máy móc, đẩy nhanh tiến độ hốt dọn đất, đá để sớm thông tuyến.

Để ứng phó và khắc phục hậu quả, ngăn chặn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai, các biện pháp khẩn cấp sau đã được áp dụng ngay lập tức cảnh báo và phong tỏa: Cắm các biển cảnh báo nguy hiểm, nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân không có phận sự vào khu vực cảnh báo nguy hiểm.

Tổ chức phân luồng, phân làn giao thông, đảm bảo lưu thông và an toàn cho người tham gia giao thông.

Khắc phục tạm thời: Thực hiện xác định nguyên nhân và đề xuất giải pháp xử lý, khắc phục để đảm bảo giao thông trước mắt, không để xảy ra ách tắc kéo dài…