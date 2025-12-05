Lâm Đồng: Thủy điện hạ mực nước hồ, ứng phó bão số 16 05/12/2025 17:57

(PLO)- Các hồ Đại Ninh, Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4 đang đồng loạt vận hành xả tràn, hạ thấp mực nước đón lũ, bảo đảm dung tích phòng lũ trước khi bão số 16 có khả năng đi vào biển Đông.

Ngày 5-12, các công ty thủy điện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng cho biết đang triển khai nhiều giải pháp kỹ thuật nhằm chủ động ứng phó diễn biến mưa lũ phức tạp và cơn bão số 16 đang hình thành ngoài biển.

Các Thuỷ điện ở Lâm Đồng chủ động xả lũ, ứng phó với cơn bão số 16. Ảnh: Võ Tùng

Công ty Thủy điện Đồng Nai cho biết đợt lũ ngày 4-12 đã được hai hồ Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4 đón và cắt lũ thành công, đồng thời các tổ máy đang tiếp tục vận hành điều tiết hạ mực nước chuẩn bị ứng phó bão số 16.

Theo báo cáo vận hành, đỉnh lũ ghi nhận trên lưu vực đạt 853 m³/s. Tuy nhiên, nhờ vận hành theo đúng quy trình phòng chống lũ, Đồng Nai 3 chỉ xả qua đập tối đa 400 m³/s, kết hợp chạy máy 176 m³/s, đưa tổng lượng nước xuống hồ Đồng Nai 4 là 576 m³/s.

Tại hồ Đồng Nai 4, mức xả lớn nhất về hạ du (đập Đồng Nai 5) gồm 375 m³/s xả tràn và 207 m³/s chạy máy, tổng cộng 532 m³/s. Với phương án vận hành này, toàn hệ thống đã cắt giảm được khoảng 321 m³/s, tương đương 38% đỉnh lũ, qua đó hạn chế đáng kể nguy cơ ngập cho vùng hạ du.

Đại diện Công ty Thủy điện Đồng Nai cho biết sau khi đỉnh lũ đã đi qua, hạ du không bị ảnh hưởng, các hồ đang chủ động điều tiết hạ thấp mực nước, giữ dung tích phòng lũ để chuẩn bị ứng phó bão số 16 có khả năng vào biển Đông trong thời gian tới.

Báo cáo vận hành lúc 14 giờ ngày 5-12 ghi nhận:

• Đồng Nai 3: MNH 589,897 m; Q về hồ 303,4 m³/s; chạy máy 176,2 m³/s; xả tràn 200 m³/s.

• Đồng Nai 4: MNH 475,76 m; Q về hồ 398,18 m³/s; chạy máy 200,26 m³/s; xả tràn 175 m³/s.

Công ty cho biết tất cả hạng mục công trình đang vận hành bình thường, lực lượng trực vận hành 24/24 để theo dõi mưa lũ và điều tiết theo quy trình liên hồ chứa trên lưu vực Đồng Nai.

Cùng với Thủy điện Đồng Nai, Công ty Thủy điện Đại Ninh cho biết đang vận hành xả tràn điều tiết hồ chứa để đưa mực nước dần về mức 879 m, là cao trình đón lũ thấp nhất theo Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Đồng Nai được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (mực nước dâng bình thường của hồ là 880 m).

Thông số vận hành cập nhật cho thấy:

Mực nước hồ hiện tại: 879,8 m

Lưu lượng nước về hồ: 300 m³/s

Hướng xả:

• Chạy máy phát điện về hồ Sông Lũy và xả qua tràn đổ về sông Đa Nhim – sông Đồng Nai.

Cơ quan này cũng cho biết khẳng định đang tuân thủ đầy đủ quy định của quy trình liên hồ chứa, quy trình đơn hồ và các chỉ đạo của Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng, đồng thời thông báo kịp thời đến chính quyền và người dân vùng hạ du.