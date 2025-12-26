TP.HCM đề xuất đầu tư hơn 145.600 tỉ đồng vào Khu liên hợp Rạch Chiếc 26/12/2025 07:51

UBND TP.HCM đã có tờ trình, trình HĐND khóa X xem xét tại kỳ họp thứ 7 diễn ra vào chiều 26-12 về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc. Dự án thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BT với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 145.600 tỉ đồng.

Theo tờ trình, dự án được triển khai tại phường Bình Trưng với diện tích sử dụng đất khoảng 186,78 ha.

Phía Đông dự án giáp khu đô thị Saigon Sports City và rạch Mương Kinh; phía Tây giáp đường Võ Nguyên Giáp, Mai Chí Thọ và khu dân cư; phía Nam giáp cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây; phía Bắc giáp rạch Chiếc.

Khu đất của dự án Khu liên hợp Thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Dự án hướng đến phục vụ thi đấu, huấn luyện vận động viên, tổ chức sự kiện thể thao cấp cao và đáp ứng nhu cầu rèn luyện thể chất của cộng đồng. Đồng thời, nơi đây phát triển hệ sinh thái kinh tế thể thao tiên tiến đầu tiên tại Việt Nam, thúc đẩy dịch vụ, sản phẩm thể thao chuyên nghiệp. Dự án liên kết chặt chẽ giữa thể thao, văn hóa, du lịch và giáo dục, tạo động lực phát triển khu vực phía Đông TP.HCM.

Khi hình thành, Khu liên hợp TDTT quốc gia Rạch Chiếc đủ khả năng tổ chức các giải đấu quốc tế như SEA Games, Asiad, Olympic. Các hoạt động huấn luyện vận động viên thành tích cao, đào tạo nguồn nhân lực thể thao cho TP.HCM và cả nước cũng diễn ra tại đây.

Theo hồ sơ trình HĐND, đơn vị đề xuất dự án là Công ty TNHH Mặt Trời Vũng Tàu. Doanh nghiệp này được giao lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và phối hợp với các sở, ngành thẩm định theo quy định.

Quy mô dự án gồm khu chức năng văn hóa - thể dục thể thao; dịch vụ - công cộng đô thị; cây xanh; hạ tầng kỹ thuật và các khu chức năng khác như đất di tích, tôn giáo.

Trong đó, khu chức năng văn hóa - thể dục thể thao có ba công trình cấp đặc biệt. Cụ thể, sân vận động trung tâm có quy mô 65.000 đến 75.000 chỗ ngồi, đáp ứng tiêu chuẩn tổ chức SEA Games hoặc ASIAD. Nhà thi đấu có quy mô khoảng 18.000 chỗ ngồi. Trung tâm thể thao dưới nước có 4.000 chỗ cố định, đáp ứng tiêu chuẩn thi đấu Olympic. Ngoài ra còn có trung tâm thể thao đa năng và trung tâm thể thao quần vợt đạt cấp 1.

Bốn khu đất để thanh toán hợp đồng BT gồm: Khu đất thương mại - dịch vụ trong phạm vi Khu liên hợp Rạch Chiếc; khu đất ở Khu đô thị Phước Kiển; Khu đô thị Trường Thọ và khu đất tại phường An Khánh. Tổng diện tích quỹ đất đối ứng khoảng hơn 360 ha. Theo UBND TP.HCM, các khu đất này đang ở giai đoạn đề xuất, sẽ tiếp tục được rà soát để đảm bảo tuân thủ pháp luật và hài hòa lợi ích.

Tổng thời gian thực hiện dự án dự kiến khoảng 8 năm từ ngày ký kết hợp đồng. Trong đó, giai đoạn chuẩn bị đầu tư kéo dài một năm. Giai đoạn xây dựng dự kiến khoảng 7 năm, tính từ khi hoàn tất giải phóng mặt bằng và giao đất.

Việc thực hiện theo mô hình PPP - BT được kỳ vọng giúp TP sớm có công trình thể thao quy mô quốc gia mà không phải chi ngân sách ngay, đồng thời tháo gỡ tình trạng quy hoạch treo kéo dài hơn 30 năm qua.