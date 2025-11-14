TP.HCM dừng bồi thường, giải phóng mặt bằng Khu Liên hợp TDTT Rạch Chiếc 14/11/2025 12:12

Sáng 14-11, tại kỳ họp lần thứ 5, HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, đã thống nhất dừng chủ trương đầu tư dự án Bồi thường, giải phóng mặt bằng Khu Liên hợp Thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc, nhằm phù hợp với hình thức đầu tư mới của dự án.

Khu đất của dự án Khu Liên hợp Thể dục thể thao Quốc gia Rạch Chiếc. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Theo tờ trình của UBND TP.HCM, dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng Khu Liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc được HĐND TP.HCM thông qua chủ trương từ tháng 3-2018 với tổng vốn hơn 8.000 tỉ đồng (Nghị quyết 03). Đến nay, dự án vẫn dừng ở bước chuẩn bị đầu tư và đã sử dụng gần 1,4 tỉ đồng cho công tác khảo sát, đo vẽ bản đồ.

Quá trình rà soát, tính toán lại tổng kinh phí bồi thường của dự án thì tổng mức đầu tư dự án tăng từ hơn 8.000 tỉ đồng thành hơn 18.800 tỉ đồng.

Để tiếp tục đầu tư xây dựng Khu Liên hợp Thể dục thể thao Quốc gia Rạch Chiếc, phải thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng với chi phí tăng so với tổng mức đầu tư và phải điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Nghị quyết 03.

Tuy nhiên, theo Luật Đầu tư công năm 2019 thì dự án bồi thường giải phóng mặt bằng phải gần với dự án xây lắp và chỉ được tách ra tại Quyết định chủ trương đầu tư, trong khi đó, đối với phần xây lắp, TP có chủ trương dự kiến kêu gọi đầu tư các dự án thành phần (các công trình thể thao, văn hóa, thương mại - dịch vụ) theo hình thức PPP hoặc lựa chọn nhà đầu tư có sử dụng đất (không sử dụng từ vốn đầu tư công).

Các đại biểu biểu quyết tại kỳ họp. Ảnh: THUẬN VĂN

Vì vậy, việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng Khu Liên hợp Thể dục thể thao Quốc gia Rạch Chiếc chưa thực hiện được.

Hiện nay một số nhà đầu tư đang quan tâm đề xuất thực hiện dự án Khu Liên hợp Thể dục thể thao Quốc gia Rạch Chiếc theo phương thức đối tác công tư (PPP). Nội dung này phù hợp định hướng thu hút đầu tư tư nhân, góp phần hỗ trợ TP trong việc hoàn thiện hạ tầng văn hóa thể thao, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Theo quy định của điểm c khoản 1 Điều 14 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (Luật PPP), một trong những điều kiện để giao Nhà đầu tư lập hồ sơ đề xuất dự án: “Không trùng lặp với dự án đã có quyết định chủ trương đầu tư hoặc quyết định phê duyệt dự án”.

Do đó, việc dừng chủ trương đầu tư dự án Khu Liên hợp Thể dục thể thao Quốc gia Rạch Chiếc bằng nguồn vốn đầu tư công để bảo đảm sự thống nhất với các quy định mới của pháp luật về đầu tư công và đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

Đồng thời, tạo cơ sở pháp lý để TP triển khai kêu gọi, lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án, huy động nguồn lực xã hội hóa, giảm áp lực cho ngân sách TP, thúc đẩy tiến độ triển khai Khu Liên hợp Thể dục thể thao Quốc gia Rạch Chiếc theo đúng định hướng phát triển hạ tầng văn hóa - thể thao.