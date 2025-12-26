Nghi can vụ giết người ở TP.HCM bị bắt khi đang làm thủ tục xuất cảnh sang Campuchia 26/12/2025 16:01

(PLO)- Khi đang làm thủ tục xuất cảnh sang Campuchia qua cửa khẩu Mỹ Quý Tây (tỉnh Tây Ninh), nghi can liên quan vụ giết người tại TP.HCM đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Video: Nghi can vụ giết người ở TP.HCM bị bắt khi đang làm thủ tục xuất cảnh sang Campuchia.

Ngày 26-12, Thượng tá Phạm Thành Trung, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây ((Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Tây Ninh) cho biết, đã bắt được nghi can Huỳnh Kim Long (23 tuổi, phường 2, Quận 8, TP.HCM) liên quan vụ cố ý giết người xảy ra ở TP.HCM.

Thời điểm bắt giữ, Long đang làm thủ tục xuất cảnh để trốn sang Campuchia.

Trước đó, ngày 25-12, tiếp nhận thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP.HCM) về vụ cố ý giết người đêm ngày 24-12 ở TP.HCM, Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây đã triển khai lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát khu vực nội, ngoại biên, đồng thời siết chặt công tác kiểm tra người xuất nhập cảnh qua địa bàn phụ trách.

Đến khoảng 8 giờ 15 phút ngày 26-12, trong quá trình kiểm tra, kiểm soát hành khách làm thủ tục xuất cảnh tại Trạm Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, lực lượng chức năng phát hiện Huỳnh Kim Long có nhiều dấu hiệu trùng khớp với đặc điểm đối tượng đang bị truy xét. Qua xác minh nhanh, đơn vị đã tiến hành bắt giữ và đưa nghi phạm về đồn để xử lý theo quy định.