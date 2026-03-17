Thượng tá Nguyễn Thành Hưng giữ chức Phó Giám đốc Công an TP.HCM 17/03/2026 18:40

Chiều 17-3, Công an TP.HCM tổ chức lễ công bố quyết định của lãnh đạo Bộ Công an về bổ nhiệm các chức danh tư pháp đối với lãnh đạo Công an TP.HCM. Trung tướng Mai Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP.HCM chủ trì buổi lễ.

Tham dự buổi lễ có ông Huỳnh Khắc Điệp, Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Nội chính Thành ủy; đại diện lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự TP.HCM, Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM, Tòa án nhân dân TP.HCM.

Về phía Công an TP.HCM có các thành viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP.HCM cùng Ban chỉ huy các đơn vị nghiệp vụ.

TTrung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: CA

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức công bố quyết định của lãnh đạo Bộ Công an bổ nhiệm chức danh Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM đối với Đại tá Bùi Thanh Trực, Phó Giám đốc Công an TP.HCM.

Đồng thời, bổ nhiệm chức danh Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đối với Thượng tá Nguyễn Thành Hưng, Phó Giám đốc Công an TP.HCM.

Ban Tổ chức công bố quyết định của lãnh đạo Bộ Công an bổ nhiệm chức danh Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra đối với Thượng tá Nguyễn Thành Hưng. Ảnh: CA

Phát biểu giao nhiệm vụ, Trung tướng Mai Hoàng cho biết việc bổ nhiệm các chức danh tư pháp đối với hai Phó Giám đốc Công an TP.HCM thể hiện sự quan tâm, tin tưởng của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP.HCM, Trung tướng Mai Hoàng chúc mừng Đại tá Bùi Thanh Trực và Thượng tá Nguyễn Thành Hưng được tín nhiệm giao trọng trách mới.

Ban Giám đốc Công an TP.HCM chúc mừng các lãnh đạo được bổ nhiệm tại buổi lễ. Ảnh: CA

Theo Giám đốc Công an TP.HCM, đây không chỉ là vinh dự mà còn là trách nhiệm lớn trong bối cảnh tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp.

Trên cương vị mới, Giám đốc Công an TP.HCM đề nghị hai Phó Giám đốc tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Lãnh đạo Công an TP.HCM yêu cầu hai tân Thủ trưởng cơ quan điều tra giữ vững nguyên tắc thượng tôn pháp luật; phát huy vai trò người đứng đầu, trực tiếp chỉ đạo, điều hành toàn diện hoạt động của Cơ quan An ninh điều tra và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP.HCM, Trung tướng Mai Hoàng chúc mừng Đại tá Bùi Thanh Trực và Thượng tá Nguyễn Thành Hưng. Ảnh: CA

Trung tướng Mai Hoàng bày tỏ tin tưởng với bản lĩnh, năng lực và kinh nghiệm, Đại tá Bùi Thanh Trực và Thượng tá Nguyễn Thành Hưng sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, phục vụ hiệu quả sự phát triển kinh tế - xã hội của TP.HCM.