Nghi chồng tự thiêu sau mâu thuẫn khiến vợ và con trai bị bỏng 17/03/2026 16:46

(PLO)- Công an TP.HCM đang điều tra vụ cháy nhà tại xã Vĩnh Lộc nghi do người đàn ông tự thiêu khiến vợ và con trai bị bỏng.

Ngày 17-3, Công an xã Vĩnh Lộc phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra vụ cháy nhà nghi do người đàn ông tự thiêu xảy ra trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, khoảng hơn 3 giờ sáng cùng ngày, người dân phát hiện khói lửa bùng lên từ căn nhà trong hẻm thuộc ấp 68, xã Vĩnh Lộc. Nhiều người xung quanh hô hoán, tìm cách phá cửa dập lửa và hỗ trợ người bên trong thoát ra ngoài.

Hiện nguyên nhân vụ cháy nhà đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Ảnh: H. TÂM

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 20 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07) Công an TP.HCM phối hợp Công an xã Vĩnh Lộc đến hiện trường dập lửa.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định căn nhà là nơi ở của ông PNP (53 tuổi, ngụ xã Vĩnh Lộc). Đám cháy bùng phát tại khu vực gác của căn nhà. Lực lượng chức năng phát hiện ông P nằm trong nhà vệ sinh tầng trệt với nhiều vết bỏng ở hai tay và ngực, tinh thần không ổn định.

Theo người dân địa phương, trước thời điểm cháy, ông P và vợ là bà TTG (51 tuổi) có mâu thuẫn, cự cãi.

Thông tin ban đầu cho thấy khi bà G đang ngủ trên gác thì phát hiện ông P để quần áo tại khu vực cầu thang, dùng dây kim loại buộc tay nắm cửa rồi châm lửa đốt.

Bà G cùng hai con trai là em PNDT (16 tuổi) và anh PDT (30 tuổi) vội trèo qua cửa sổ, chạy ra ban công thoát thân. Vụ việc khiến bà G bị bỏng tay, chân và bụng; anh PDT bị bỏng hai tay và chân trái. Các nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Trưng Vương cấp cứu.

Cơ quan chức năng xác định diện tích cháy khoảng 3 mét vuông trên tổng diện tích căn nhà 60 mét vuông. Hiện nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.