2 thanh niên đột nhập vào miếu lấy trộm đồ thờ cúng mang đi bán 19/05/2026 16:54

(PLO)- Để có tiền tiêu xài, hai thanh niên đột nhập vào miếu rồi trộm nhiều đồ thờ cúng bằng đồng mang đi bán.

Ngày 19-5, Công an phường Long Thành (TP Đồng Nai) đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án trộm cắp tài sản xảy ra tại một số cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn.

Trước đó, ngày 15- 5, Công an phường Long Thành tiếp nhận tin báo của người dân về việc Miếu Bà Cậu Bé bị đột nhập lấy trộm nhiều tài sản bằng đồng gồm chân đèn, chuông, bình hoa và các vật dụng thờ cúng khác.

Qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận khu vực mái miếu có dấu hiệu bị cạy phá.

Hiện trường vụ trộm tại miếu Miếu Bà Cậu Bé. Ảnh: CA.

Công an xác định Phạm Khánh Hưng (19 tuổi, ngụ xã An Phước, tỉnh Đồng Nai) đã đột nhập vào Miếu Bà Cậu Bé để lấy trộm nhiều tài sản bằng đồng rồi mang bán cho cơ sở thu mua phế liệu được khoảng 18 triệu đồng.

Mở rộng điều tra Hưng còn khai nhận trước đó đã cùng Lê Dương Gia Bảo (21) thực hiện thêm một vụ trộm khác tại Miếu Bà Gò Chùa (thuộc khu phố Cầu Xéo) lấy trộm loa kéo, vỏ bình gas và gạo tổng giá trị gần 7 triệu đồng rồi mang đi bán.

Công an phường Long Thành đã làm việc với các cá nhân liên quan đến việc thu mua tài sản gian, đồng thời thu giữ nhiều tang vật phục vụ công tác điều tra.