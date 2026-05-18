Công an xác minh vụ nam sinh lớp 8 nhập viện 18/05/2026 19:12

(PLO)- Công an tỉnh Lâm Đồng đang xác minh vụ một nam sinh lớp 8 phải nhập viện cấp cứu sau khi gia đình phản ánh em bị bạo lực học đường và áp lực tinh thần kéo dài.

Ngày 18-5, lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã xác minh, làm rõ việc một học sinh lớp 8 nhập viện cấp cứu vì có hành vi gây hại cho bản thân.

Trước đó, ngày 17-5, mạng xã hội lan truyền bài viết của một phụ huynh tại xã Di Linh, tỉnh Lâm Đồng cầu cứu về việc con trai là học sinh lớp 8 tại Trường THCS Nguyễn Du phải nhập viện. Sự việc xảy ra sau thời gian dài em có mâu thuẫn với một số học sinh cùng trường.

Em Đ.M.H, học sinh lớp 8 trường THCS Nguyễn Du, xã Di Linh. Ảnh: Gia đình em Đ.M.H

Theo nội dung phản ánh, nam sinh nhiều lần bị đánh đập, đe dọa, gây áp lực tinh thần trong quá trình học tập. Do lo sợ, em đã âm thầm chịu đựng trước khi xảy ra vụ việc nghiêm trọng.

Ngay sau khi thông tin xuất hiện, Công an xã Di Linh đã phối hợp với ngành giáo dục địa phương nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ các nội dung liên quan.

Lãnh đạo Công an tỉnh cho biết lực lượng chức năng đang làm việc với gia đình, nhà trường và những người liên quan để xác minh toàn diện vụ việc. Cơ quan chức năng cũng đánh giá trách nhiệm của các bên trong quá trình quản lý, theo dõi học sinh.

Một chuyên gia giáo dục cho rằng vụ việc tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng mâu thuẫn học đường, bạo lực học sinh và áp lực tâm lý lứa tuổi thiếu niên. Theo chuyên gia này, những xích mích giữa học sinh nếu không được phát hiện, xử lý kịp thời ngay từ lớp học và nhà trường rất dễ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Bên cạnh vai trò của gia đình, nhà trường cần chủ động hơn trong việc nắm bắt tâm lý học sinh và tăng cường tư vấn học đường. Nhà trường phải kịp thời can thiệp các dấu hiệu cô lập, bắt nạt hoặc xung đột kéo dài để ngăn ngừa những vụ việc đáng tiếc...