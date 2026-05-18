Vụ lật xe khách trên đèo Tô Na: Khởi tố, bắt giam tài xế 18/05/2026 11:09

(PLO)- Tài xế Trần Văn Hậu điều khiển xe khách 16 chỗ lưu thông trên quốc lộ 25 qua đèo Tô Na, tỉnh Gia Lai không làm chủ tốc độ, dẫn đến lật xe khiến ba người chết.

Ngày 18-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với tài xế Trần Văn Hậu (54 tuổi, ngụ xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Tài xế Trần Văn Hậu. Ảnh: CA.

Như PLO đưa tin, tài xế Trần Văn Hậu là người điều khiển xe khách 16 chỗ lưu thông trên quốc lộ 25 (đoạn đèo Tô Na, tỉnh Gia Lai) bị lật khiến ba người chết và ba người bị thương.

Lực lượng chức năng xác định nguyên nhân dẫn đến tai nạn do tài xế không làm chủ tốc độ khi vào đường cong, không làm chủ tay lái dẫn đến vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng. Qua kiểm tra, tài xế Hậu có giấy phép lái xe hạng D, không có nồng độ cồn.

Trước đó, khoảng 5 giờ 40 phút ngày 8-5, Hậu điều khiển xe khách 77F-0005 loại 16 chỗ, lưu thông trên quốc lộ 25 đến khu vực đèo Tô Na, thuộc buôn Phùm, xã Uar thì xảy ra tai nạn.

Hậu quả vụ tai nạn khiến ba người tử vong và ba người khác bị thương nặng. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có bảy người, gồm năm hành khách, một phụ xe và tài xế.