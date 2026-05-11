Xe khách lao xuống vực ở đèo An Khê 11/05/2026 09:35

(PLO)- Thông tin ban đầu, vụ tai nạn xe khách rơi lao xuống vực trên đèo An Khê, Gia Lai đã có một người tử vong và nhiều người bị thương.

Ngày 11-5, UBND xã Bình Khê (tỉnh Gia Lai), cho biết trên quốc lộ 19 đoạn qua đèo An Khê vừa xảy ra vụ xe khách rơi xuống vực sâu khiến một người tử vong và nhiều người bị thương.

Xe khách rơi xuống vực sâu ở đèo An Khê. Ảnh: ĐVCC

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra lúc 22 giờ 55 phút ngày 10-5, trên quốc lộ 19 đoạn đèo An Khê, thuộc thôn Thượng Sơn, xã Bình Khê, tỉnh Gia Lai.

Thời điểm này, xe ben 77H-003.62 điều khiển theo hướng Pleiku - Quy Nhơn, khi đến địa điểm trên tông vào đuôi xe khách 50H-05948 của nhà xe Lâm Nhật Minh, chạy tuyến Đắk Lắk - Đà Nẵng do ông Phạm Thiện T (26 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk) đang chạy cùng chiều phía trước, khiến xe khách lao xuống vực sâu hàng chục mét.

Ngay trong đêm, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai và xã Bình Khê đã huy động nhân lực, sử dụng thiết bị, dây cáp để tiếp cận xe khách và đưa các nạn nhân ra khỏi hiện trường

Ban đầu ghi nhận hai người bị gãy xương ở chân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai, những người còn lại bị thương nhẹ được sơ cứu tại Trung tâm Y tế Tây Sơn.