Vụ lật xe khách trên đèo Tô Na: Tạm giữ hình sự tài xế 09/05/2026 10:22

(PLO)- Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân dẫn đến tai nạn do tài xế không làm chủ tốc độ khi vào đường cong dẫn đến vụ tai nạn.

Ngày 9-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai ra quyết định tạm giữ hình sự tài xế Trần Văn Hậu (54 tuổi, ngụ xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai). Ông Hậu là tài xe khách bị lật trên Quốc lộ 25, đoạn qua đèo Tô Na, qua xã Uar.

Tài xế Trần Văn Hậu. Ảnh: VH.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân dẫn đến tai nạn do tài xế không làm chủ tốc độ khi vào đường cong, không làm chủ tay lái dẫn đến vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng.

Qua kiểm tra, xác định tài xế Hậu có giấy phép lái xe hạng D, không có nồng độ cồn.

Như PLO thông tin, khoảng 5 giờ 40 phút ngày 8-5, ông Hậu điều khiển xe khách 77F-0005 loại 16 chỗ, nhà xe Hùng lưu thông trên Quốc lộ 25. Khi đến đoạn qua đèo Tô Na thì xe bị lật.

Xe khách bị lật khiến ba người tử vong, ba người khác bị thương nặng.

