Lật xe tải ở chân đèo, 3 người thương vong 03/05/2026 08:15

(PLO)- Khi xe tải tới chân đèo Violak, tỉnh Quảng Ngãi thì bất ngờ lật vào sườn núi, 3 người trên xe thương vong.

Sáng 3-5, ông Thành Minh Thuận, Chủ tịch UBND xã Ba Vì, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 3 người thương vong.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin, khoảng 23 giờ 30 ngày 2-5, lực lượng chức năng tiếp nhận tin báo về vụ tai nạn giao thông lật xe xảy ra tại Km58+700 Quốc lộ 24. Thời điểm trên, xe tải biển số 47H-010.39 đang lưu thông trên Quốc lộ 24, khi đến khu vực chân đèo Violak thì bất ngờ bị lật vào sườn núi. Trên xe thời điểm gặp nạn 3 người.

Vụ tai nạn làm 2 người trên xe tử vong, 1 người bị thương. Hai nạn nhân tử vong gồm Lê Đình T (46 tuổi, trú TP Đà Nẵng) và một người tên M (chưa xác định rõ nhân thân). Riêng ông Nguyễn Hồng Nam (36 tuổi, trú tỉnh Đắk Lắk) bị thương được đưa đi cấp cứu.

Cẩu phương tiện ra khỏi hiện trường.

Tai nạn khiến xe tải hư hỏng nặng, cabin biến dạng, giao thông qua khu vực bị ùn tắc. Đến sáng 3-5, lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương xử lý hiện trường, di dời phương tiện để giải toả ách tắc.

Hiện vụ việc đang được làm rõ.