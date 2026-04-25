Xe khách chở 39 người bị mất phanh, lật khi xuống dốc 25/04/2026 10:55

(PLO)- Tài xế không quen đường, đi đến đoạn cua gấp bị mất phanh nên đã cố gắng bẻ lái đi sát vào ta luy dương để giảm thiểu thiệt hại, thương vong.

Một vụ tai nạn lật xe khách xảy ra vào rạng sáng 25-4 trên tỉnh lộ 155 (đoạn qua thôn Láo Vàng Chải, xã Cốc San, tỉnh Lào Cai).

Xe khách lúc này chở khoảng 39 người, vụ tai nạn đã làm hai hành khách bị thương.

Vào thời điểm nêu trên, xe khách BKS 26H-026.xx do tài xế Lò Thành Phúc (37 tuổi, trú Bản Bó, phường Chiềng An, Sơn La) điều khiển đang di chuyển trên tỉnh lộ 155.

Khi tới km7+500 hướng Sa Pa đi Lào Cai thì đâm vào thành cống ven đường. Cú tông mạnh khiến chiếc xe lật nghiêng làm hành khách trên xe hốt hoảng, la hét kêu cứu.

Vụ tai nạn làm hai người bị thương, đã được đưa tới trung tâm y tế cấp cứu.

Theo lãnh đạo UBND xã Cốc San, nguyên nhân vụ tai nạn nhận định ban đầu do tài xế không quen đường.

Chiếc xe khi đi vào đoạn đường xuống dốc liên tục, cong cua nên mất phanh. Tài xế đã chủ động đi sát vào ta luy dương để giảm thiểu thiệt hại.

Người dân giúp đỡ các hành khách bị lật xe.

Ngay sau đó, Công an xã Cốc San và lực lượng CSGT Công an tỉnh Lào Cai có mặt tại hiện trường hỗ trợ các hành khách và đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Được biết, qua test nhanh cho thấy tài xế âm tính với chất ma tuý và nồng độ cồn.