Khởi tố người phụ nữ bán hàng rong, la hét, gây rối tại Cảng hàng không Nội Bài 24/04/2026 16:31

(PLO)- Khi lực lượng an ninh nhắc nhở thì người phụ nữ bán hàng rong la hét, đập phá, vứt đồ ra lòng đường...

Chiều 24-4, Công an TP Hà Nội cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thúy (45 tuổi, trú thôn Đoài, xã Nội Bài, TP Hà Nội) về tội rối trật tự công cộng.

Khu vực xảy ra vụ việc.

Theo cơ quan điều tra, ngày 8-4, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự tại khu vực tuyến đường Võ Nguyên Giáp (đoạn từ cổng K1 đến khu vực kho hàng ACSV, thuộc Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài), tổ công tác Đồn Công an Sân bay quốc tế Nội Bài phát hiện Thúy có hành vi bán hàng rong trái phép.

Quá trình tổ công tác làm việc, Thuý không chấp hành yêu cầu của lực lượng chức năng mà có hành vi la hét, đập phá, vứt đồ ra lòng đường. Hành vi của Thuý còn gây cản trở giao thông, làm mất trật tự công cộng, ảnh hưởng đến hoạt động bình thường tại khu vực.

Bị can Nguyễn Thị Thuý.

Trước đó, lực lượng Đồn Công an Sân bay quốc tế Nội Bài đã nhiều lần tuyên truyền, nhắc nhở và yêu cầu Thuý ký cam kết chấp hành quy định, tuy nhiên người phụ nữ này vẫn cố tình vi phạm.

Căn cứ tài liệu thu thập, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thúy để điều tra, xử lý theo quy định.