Khởi tố người phụ nữ xưng là giám đốc, lừa đưa lao động đi Canada 22/04/2026 18:21

(PLO)- Trần Thị Thân không có việc làm ổn định nhưng xưng là giám đốc rồi lừa đưa người đi Canada làm việc để lấy tiền tiêu xài và trả nợ.

Ngày 22-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Trần Thị Thân (42 tuổi, trú thôn 4, xã Cẩm Trung, tỉnh Hà Tĩnh) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Viện KSND Khu vực 1 - Hà Tĩnh đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam nêu trên.

Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định đối với bị can Trần Thị Thân. Ảnh: CA

Theo hồ sơ, Thân không có giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm, không được cấp phép đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Tuy nhiên, Thân giới thiệu với mọi người rằng Thân là Giám đốc Công ty TNHH TM&DV HT Group. Ngoài ra Thân còn đăng tải thông tin tuyển dụng lao động đi Canada trên mạng xã hội.

Tháng 5-2024, chị NKH (22 tuổi, trú xã Xuân Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) liên hệ qua Zalo để được Thân tư vấn đi xuất khẩu lao động. Thân trả lời đã có sẵn đơn hàng làm “nails” tại Alberta (Canada), mức lương 19 USD/giờ, chi phí trọn gói 28.000 USD và hướng dẫn quy trình nộp tiền theo từng đợt.

Tin tưởng Thân, chị H đã 2 lần chuyển tổng số tiền hơn 161 triệu đồng vào tài khoản của Thân. Sau khi nhận tiền, Thân không thực hiện bất kỳ thủ tục nào mà sử dụng vào mục tiêu xài và trả nợ cho bản thân.

Khi chị H hỏi “bao giờ bay” thì Thân tiếp tục đưa ra thông tin gian dối về tiến độ hồ sơ, hứa hẹn sắp hoàn tất thủ tục để đi làm việc. Sau thời gian chờ đợi, tháng 3-2026, chị H nhận thấy dấu hiệu bị lừa nên đã làm đơn tố giác Thân tới cơ quan công an. Đến nay Thân đã khắc phục, trả lại 130 triệu đồng cho chị H.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định.