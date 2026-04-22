Tài xế taxi chở một phụ nữ 64 tuổi đến công an, giúp ngăn vụ lừa đảo 'trai ngoại' 22/04/2026 15:18

(PLO)- Nhờ hành động kịp thời của tài xế taxi và công an phường, một phụ nữ 64 tuổi đã nhận ra bị "tán tỉnh" lừa đảo trên mạng và không mất tiền.

Ngày 22-4, anh Nguyễn Hữu Phước (32 tuổi, trú phường Sông Trí, Hà Tĩnh) làm nghề lái xe taxi tại Kỳ Anh nhận chở một nữ hành khách.

Quá trình di chuyển, tài xế Phước nghe được câu chuyện giữa nữ hành khách với một người đàn ông “tán tỉnh” qua mạng xã hội và hứa tặng quà…

Sau khi tài xế taxi chở khách đến trụ sở Công an phường Sông Trí, các cán bộ công an đã giải thích cho người phụ nữ này hiểu và không chuyển tiền cho kẻ lừa đảo. Ảnh: CA

Nhận thấy những dấu hiệu bất thường từ vị khách nữ và nhớ Công an phường Sông Trí cũng từng tuyên truyền nhiều qua hội nhóm taxi trên địa bàn về các phương thức, thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, anh Phước nghi ngờ nữ hành khách dính vụ lừa đảo tinh vi.

Trước đó, nữ hành khách yêu cầu tài xế chở đến ngân hàng để… chuyển tiền 5.000 USD.

Những hình ảnh, tin nhắn gửi cho bà V.

Không chần chừ, anh Phước đã quay xe chở vị khách trên đến ngay trụ sở Công an phường Sông Trí để phối hợp, ngăn chặn trước khi hậu quả xảy ra.

Tại công an, nữ hành khách là bà HTV (64 tuổi, trú Hà Tĩnh) đưa điện thoại ra cho thấy có một người đàn ông kết bạn làm quen rồi “tán tỉnh” ngỏ lời yêu, gửi hình ảnh những món quà và nhắn “đang gửi đến cho em”…

Bà V còn nhận được những tin nhắn “lời ong mật” hứa tặng quà và tiền rồi yêu cầu…chuyển 5.000 USD phí vận chuyển.

Tin nhắn, hình ảnh cụ bà 64 tuổi nhận được.

Tại cơ quan Công an, lãnh đạo, cán bộ Tổ phòng chống tội phạm Công an phường đã kịp thời trấn tĩnh tâm lý và phân tích, giải thích về phương thức tội phạm lừa đảo để bà hiểu, từ đó từ bỏ ý định chuyển tiền cho những kẻ lừa đảo.

Công an phường Sông Trí cho biết hành động của anh Phước không chỉ giúp bảo vệ tài sản cho người bị hại mà còn góp phần lan toả thông điệp tích cực về ý thức cảnh giác và tinh thần trách nhiệm trong cộng đồng, đây là điều vô cùng đáng quý.