Dùng ảnh chuyển khoản giả để lừa đảo, thanh niên bị công an xử lý 17/04/2026 18:45

(PLO)- Sử dụng ứng dụng làm giả biên lai ngân hàng để lừa nhân viên bán hàng, NCT đã bị Công an phường Bến Thành lập hồ sơ, xử lý về hành vi lừa đảo.

Ngày 17-4, Công an phường Bến Thành, TP.HCM lập hồ sơ, xử lý với NCT (24 tuổi, cư trú tại phường Bảy Hiền, TP.HCM) để điều tra vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

T tạo dựng hình ảnh để lừa đảo. Ảnh: CA

Trước đó, Công an phường Bến Thành tiếp nhận tin báo của người dân về vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại một cửa hàng trên địa bàn. Ngay sau khi tiếp nhận, Ban Chỉ huy Công an phường đã chỉ đạo lực lượng khẩn trương xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan.

Công an phường Bến Thành nhanh chóng xác định, mời làm việc với T. Ảnh: CA

Qua điều tra, cơ quan công an xác định người vi phạm đã sử dụng thủ đoạn tạo hình ảnh chuyển khoản giả thông qua các ứng dụng trên mạng, nhằm đánh lừa nhân viên bán hàng tin rằng giao dịch đã hoàn tất, từ đó chiếm đoạt tài sản. Số tiền được T tạo dựng hình ảnh là hơn 9 triệu đồng để mua một đồng hồ thể thao thông minh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến tối cùng ngày, Công an phường Bến Thành đã xác định người liên quan là NCT và mời về trụ sở làm việc. Tại đây, với các tài liệu, chứng cứ thu thập được, người này đã thừa nhận toàn bộ hành vi.

Hình ảnh T tạo dựng việc chuyển khoản mua đồng hồ để lừa đảo. Ảnh: CA

Lực lượng chức năng đồng thời thu hồi tang vật, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Theo Công an phường Bến Thành, việc nhanh chóng làm rõ vụ việc thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, quyết liệt của lực lượng cơ sở trong công tác phòng, chống tội phạm, qua đó góp phần bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân và tạo niềm tin trong nhân dân.