Công an phường Gò Vấp xử lý hàng rong 'bủa vây' cổng trường 17/04/2026 10:20

Ngày 16-4, Công an phường Gò Vấp, TP.HCM tổ chức lực lượng xử lý tình trạng buôn bán, lấn chiếm lòng lề đường trước Phân hiệu Học viện Hành chính và Quản trị công tại TP.HCM (số 181 Lê Đức Thọ, phường Gò Vấp).

Hàng rong bủa vây, người đi bộ xuống lòng đường

Ghi nhận trong ngày 16-4, tại khu vực trước cổng trường, nhiều người kinh doanh dùng xe đẩy, bày bán đủ các loại thức ăn lề đường. Đáng chú ý, người mua dừng đỗ phương tiện ngay dưới lòng đường tiềm ẩn nguy cơ va chạm.

Tình trạng người dân tụ tập buôn bán ngay trước cổng trường ở đường Lê Đức Thọ, phường Gò Vấp diễn ra đã lâu nay. Ảnh: N. TÂN

Khi thấy lực lượng Công an phường Gò Vấp xuất hiện, nhiều người buôn bán lấn chiếm lòng lề đường đã nhanh chóng thu dọn hàng hóa, phương tiện để né tránh. Tổ công tác đã trực tiếp nhắc nhở, yêu cầu các chủ hàng rong không tái phạm.

Theo lực lượng chức năng, khu vực này thường xuyên tập trung đông sinh viên. Việc bày bàn ghế, dù bạt sát mép đường không chỉ gây mất mỹ quan mà còn khiến xe tải, ô tô đi ngang qua dễ vướng phải.

Trong sáng ngày 16-4, tổ công tác Công an phường Gò Vấp đã đến khu vực nhắc nhở, yêu cầu người dân không tập trung buôn bán lấn chiếm lòng lề đường. Ảnh: N. TÂN

Theo một người dân địa phương: "Vỉa hè bị chiếm dụng hết, sinh viên phải đi xuống lòng đường rất nguy hiểm. Đáng nói là một số hộ buôn bán có xảy ra cự cãi, thậm chí đe dọa lẫn nhau để giành chỗ đẹp, gây mất an ninh trật tự cả khu phố".

Người dân bày tỏ mong muốn chính quyền xử lý dứt điểm để trả lại không gian an toàn cho người đi bộ và sinh viên.

Sẽ làm việc với nhà trường để xử lý dứt điểm

Theo phản ánh của người dân, vài ngày trước, tại khu vực này đã xảy ra vụ tranh giành chỗ bán giữa những người bán hàng rong dẫn đến xô xát. Hậu quả khiến một người bị thương, gây náo loạn cả đoạn đường.

Trong buổi xử lý lòng đường, vỉa hè sáng 16-4, đại diện cơ quan chức năng cho biết người dân cũng tận dụng một khoảng vỉa hè của nhà trường đã được lát nền để buôn bán mưu sinh với lý do đã được tạo điều kiện.

Khi phát hiện có cơ quan chức năng, những người buôn bán ở đây di dời đồ đạc, rời đi. Ảnh: N. TÂN

Tuy nhiên, về mặt quản lý hành chính, mọi hành vi kinh doanh gây cản trở giao thông trên vỉa hè, lòng đường đều phải bị xử lý nghiêm.

Trong khi đó, chị H, một người bán hàng rong bộc bạch do áp lực cuộc sống, cơm áo gạo tiền nên phải bám trụ vỉa hè dù biết vi phạm. "Chúng tôi cũng mong được sắp xếp chỗ bán ổn định chứ không muốn xảy ra va chạm hay bị xử lý", chị H nói.

Để ngăn chặn tình trạng tái lấn chiếm, cơ quan chức năng địa phương sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, xử lý các "điểm nóng".

Mấy hôm trước, do tranh giành chỗ đứng, những người bán hàng rong đã nảy sinh cự cãi, xô xát ở khu vực. Ảnh: N. TÂN

Do sau khi kiểm tra, một số xe hàng được đưa vào bên trong trường học, nên tổ công tác Công an phường Gò Vấp cho biết sẽ làm việc với phía nhà trường để phối hợp xử lý tình trạng buôn bán lấn chiếm vỉa hè gây mất trật tự kéo dài.

Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân và các hộ kinh doanh cần tuân thủ pháp luật, tránh các hành vi gây rối trật tự công cộng dẫn đến những hệ lụy pháp lý đáng tiếc.