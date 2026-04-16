TP.HCM: Bắt tạm giam người xây gần 50 căn nhà trên đất tranh chấp 16/04/2026 14:29

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam ông Hoàng để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, liên quan việc xây dựng gần 50 căn nhà trên đất tranh chấp.

Ngày 16-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã thi hành quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Lê Văn Hoàng (56 tuổi, ngụ TP.HCM) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ việc xảy ra tại phường Tân Khánh, TP.HCM.

Công an khởi tố ông Hoàng. Ảnh: H.TÂM

Theo hồ sơ, khu đất xảy ra tranh chấp có diện tích 6.465 m2, thuộc thửa đất số 87, tờ bản đồ số 16, trước đây được UBND huyện Tân Uyên (tỉnh Bình Dương cũ) cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Trương Minh K (56 tuổi, ngụ TP.HCM) từ năm 1999.

Đến năm 2017, ông Lê Văn Hoàng cùng một số người đã chiếm một phần diện tích đất này để xây dựng nhà tạm, dẫn đến tranh chấp với ông K. Năm 2019, ông K khởi kiện ra tòa.

Công an có mặt tại nhà của ông Hoàng.

Trong quá trình giải quyết vụ án, tòa án đã áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, buộc ông Hoàng không được tiếp tục xây dựng trên khu đất. Tuy nhiên, ông Hoàng vẫn tiếp tục xây dựng trái phép.

Thời điểm này, trên khu đất đã xuất hiện bảy căn nhà cấp bốn cùng một dãy phòng trọ. Đến năm 2020, khi cơ quan thi hành án thông báo buộc tháo dỡ các công trình vi phạm, số lượng công trình đã tăng lên 25 căn nhà cấp 4, hai dãy phòng trọ hoàn thiện và năm căn nhà đang xây dựng.

Sau đó, ông Hoàng khởi kiện yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông K nhưng yêu cầu này đã bị tòa án bác. Thời điểm này, tổng số căn nhà xây dựng trái phép trên khu đất đã lên đến 48 căn.

Công an thu giữ các tang vật liên quan để phục vụ điều tra. Ảnh: H.TÂM

Đến năm 2023, tòa án phục hồi giải quyết vụ kiện của ông K. Tháng 7-2024, tòa án xét xử sơ thẩm, chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện, buộc ông Hoàng và những người liên quan tháo dỡ toàn bộ công trình, trả lại đất cho nguyên đơn.

Cuối tháng 2-2025, tòa án đã có văn bản kiến nghị cơ quan điều tra xem xét xử lý hình sự đối với các sai phạm của ông Hoàng. Trên cơ sở đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, tiến hành điều tra và đến nay đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với người này.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ vai trò của những người có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.