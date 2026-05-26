Siết chặt trật tự đô thị quanh chợ đầu mối nông sản Thủ Đức 26/05/2026 09:36

Ngày 26-5, Công an phường Tam Bình phối hợp UBND phường và Đội CSGT Rạch Chiếc ra quân tuần tra, kiểm soát, lập lại trật tự lòng lề đường xung quanh khu vực chợ đầu mối nông sản Thủ Đức.

Ngay từ sáng sớm, tổ công tác gồm lực lượng Cảnh sát trật tự, Phòng Kinh tế - Hạ tầng - Đô thị phường và Đội CSGT Rạch Chiếc đồng loạt tuần tra trên các tuyến đường trọng điểm quanh khu vực chợ đầu mối. Đây là hoạt động nằm trong cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, xử lý vi phạm, bảo đảm an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Theo ghi nhận, tuyến đường Đỗ Mười, khu vực trước cổng chợ đầu mối thường xuyên xuất hiện tình trạng người dân lấn chiếm lòng, lề đường để buôn bán hàng rong, tập kết hàng hóa, dừng đỗ xe sai quy định. Một số trường hợp điều khiển xe máy đi ngược chiều gây mất an toàn giao thông và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác liên tục nhắc nhở người dân chấp hành quy định, đồng thời lập biên bản xử phạt đối với các trường hợp cố tình vi phạm.

Tại khu vực cầu Bình Đức, lực lượng chức năng cũng ghi nhận nhiều trường hợp bày bán hàng hóa trên cầu để buôn bán. Khi phát hiện tổ tuần tra, một số người nhanh chóng thu dọn, mang hàng hóa xuống khu vực dưới dạ cầu để né tránh kiểm tra. Tuy nhiên, sau khi lực lượng chức năng rời đi, các trường hợp này tiếp tục tái lấn chiếm để buôn bán và đã bị xử lý nghiêm.

Trong buổi ra quân, tổ công tác lập biên bản nhiều trường hợp dừng, đỗ xe dưới lòng đường gây cản trở giao thông, đặc biệt tại các đoạn đường cong tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Lúc 7 giờ 15 phút cùng ngày, tổ công tác phát hiện chị MTTV (21 tuổi, quê Gia Lai) có hành vi để xe dưới lòng đường sai quy định, gây cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nên đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định.

Theo lực lượng chức năng, thời gian qua, nhiều tuyến đường quanh khu vực chợ đầu mối sau khi được tăng cường tuần tra, kiểm soát đã dần đi vào nền nếp. Tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, buôn bán tự phát có dấu hiệu thuyên giảm, vỉa hè từng bước được trả lại cho người đi bộ.

Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Thủ Đức là một trong ba chợ đầu mối lớn nhất TP.HCM, nằm trên đường Đỗ Mười, thuộc phường Tam Bình, khu vực cửa ngõ phía Đông của thành phố. Mỗi ngày, nơi đây tập trung lượng lớn tiểu thương, phương tiện vận chuyển hàng hóa và lao động nhập cư ra vào buôn bán, bốc xếp hàng hóa.

Với mật độ dân cư đông đúc, hoạt động mua bán diễn ra xuyên đêm đến sáng, khu vực quanh chợ thường xuyên phát sinh tình trạng buôn bán tự phát, lấn chiếm lòng lề đường, dừng đỗ xe sai quy định gây áp lực lớn cho công tác quản lý đô thị và bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Bên cạnh công tác xử lý vi phạm, lực lượng chức năng thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định, không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh buôn bán.

“Đa số người dân sau khi được nhắc nhở, tuyên truyền đều chấp hành nghiêm. Tuy nhiên, đối với các trường hợp cố tình vi phạm, tái lấn chiếm nhiều lần, lực lượng chức năng sẽ kiên quyết xử lý theo quy định”, đại diện tổ công tác cho hay.

Thời gian tới, Công an phường Tam Bình sẽ tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan duy trì tuần tra xuyên suốt tại khu vực chợ đầu mối và các tuyến đường trọng điểm nhằm giữ gìn trật tự đô thị, bảo đảm an toàn giao thông và phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

