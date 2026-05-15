Phường An Đông: Cấp phép và thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè qua app 15/05/2026 09:53

(PLO)- Việc triển khai ứng dụng trực tuyến để cấp phép và thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè tại phường An Đông (TP.HCM) giúp việc xin phép sử dụng vỉa hè trở nên dễ dàng và minh bạch hơn.

Phường An Đông là địa phương đầu tiên tại TP.HCM triển khai ứng dụng trực tuyến để cấp phép và thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè. Đây là bước đi đột phá nhằm thay đổi cách quản lý đô thị truyền thống sang áp dụng công nghệ số.

Phường An Đông triển khai ứng dụng trực tuyến để cấp phép và thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè. Ảnh: NC

Thay vì các thủ tục giấy tờ rườm rà, phường đã xây dựng một hệ thống phần mềm chuyên dụng với những ưu điểm vượt trội.

Đại diện UBND phường An Đông cho biết phường đã chủ động nghiên cứu, xây dựng mô hình quản lý đăng ký sử dụng tạm thời một phần lòng đường, vỉa hè vào mục đích khác ngoài giao thông thông qua việc xây dựng và phát triển phần mềm “Cấp phép lòng đường, vỉa hè An Đông”.

Tuyến đường Trần Xuân Hòa, phường An Đông áp dụng thu phí vỉa hè qua phần mềm. Ảnh: NC

Phần mềm được thiết kế để số hóa toàn bộ quy trình, đảm bảo tính pháp lý và phù hợp với thực tiễn. Khi phần mềm có thể tự động hóa đến 90% khối lượng công việc xử lý từ tiếp nhận, tính toán diện tích, xác định mức phí cho đến dự thảo văn bản.

Điều này ngoài việc giúp giải quyết triệt để bài toán thiếu hụt nhân còn ngăn chặn các sai sót thủ công, ngăn chặn tiêu cực.

Người dân đỗ xe trên đường Mạc Thiên Tích, phường An Đông. Ảnh: NC

Quan trọng hơn, đây chính là bước đầu trong việc thay đổi hành vi sử dụng không gian công cộng, thiết lập lại trật tự, chuyển dịch từ trạng thái "quản lý hành chính thụ động" sang "quản trị đô thị chủ động và hiệu quả".

Quy trình đăng ký trực tuyến qua app. Ảnh: UBND PHƯỜNG AN ĐÔNG

Đây là quy trình hoàn toàn tự động hóa, không cần sử dụng nhân sự túc trực. Theo đó, người dùng sử dụng căn cước công dân gắn chip hoặc giấy phép lái xe để quét hệ thống khi bắt đầu và kết thúc đỗ xe. Hệ thống tự động tính toán thời gian và xuất hóa đơn thanh toán trực tuyến không dùng tiền mặt.

Theo ông Nguyễn Văn Hoàng (người dân phường An Đông), việc phường triển khai phần mềm quản lý lòng đường, vỉa hè là một thay đổi lớn, hiện đại về cách quản lý đô thị. Ứng dụng này sẽ giúp giảm các thủ tục rườm, đồng thời cũng giảm những thỏa thuận "ngầm", tăng tính minh bạch.

"Thay vì phải lên phường chờ đợi, việc có thể đăng ký và thanh toán trực tuyến giúp những hộ kinh doanh hoặc đơn vị thi công giảm bớt thời gian, công sức rất nhiều"- ông Hoàng nói.

Theo UBND phường An Đông, đến nay có khoảng 20 đơn vị đăng ký tổ chức giữ xe, trong đó có hai đơn vị thuộc thẩm quyền của phường, 18 đơn vị thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng. Hiện đã có hai tổ chức đăng ký sử dụng ứng dụng với số phí đăng ký là 49.410.000 đồng, số phí đã thu là 3.510.000 đồng.