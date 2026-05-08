Siết chặt xử lý lấn chiếm công viên, vỉa hè ở phường Hiệp Bình 08/05/2026 13:52

(PLO)- Phường Hiệp Bình, TP.HCM ra quân xử lý tình trạng lấn chiếm công viên, lòng lề đường để kinh doanh buôn bán tại khu vực đường B.

Ngày 8-5, UBND phường Hiệp Bình, TP.HCM phối hợp Công an phường Hiệp Bình tổ chức ra quân xử lý tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, công viên để kinh doanh buôn bán trên địa bàn, đặc biệt tại khu vực công viên cuối đường B.

Từ 7 giờ 30 sáng, tổ công tác gồm Phòng Kinh tế - Hạ tầng - Đô thị phường cùng lực lượng Cảnh sát trật tự tiến hành tuần tra, kiểm tra khu vực thường xuyên xảy ra tình trạng lấn chiếm để buôn bán, đậu xe phục vụ hoạt động kinh doanh.

Lực lượng chức năng phường Hiệp Bình ra quân kiểm tra, lập biên bản các trường hợp lấn chiếm công viên, lòng lề đường để kinh doanh buôn bán, yêu cầu tháo dỡ mái che, di dời vật dụng, trả lại không gian sinh hoạt chung cho người dân. Ảnh: PHẠM HẢI

Nhiều hộ lấn chiếm công viên mở quán cà phê, quán ăn

Theo phản ánh của người dân, khu đất công viên trên đường B (đoạn từ đầu đường 14 đến đường 18) thuộc dự án quy hoạch chi tiết 1/500 do Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng K.N thực hiện và đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Tuy nhiên, nhiều năm qua, một số hộ dân giáp ranh khu công viên đã tự ý dựng lều quán, mái che để kinh doanh cà phê, quán ăn trái phép.

Không chỉ lấn chiếm phần đất công viên, nhiều trường hợp còn sử dụng lòng đường để đậu xe, đặt bàn ghế phục vụ khách, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, ảnh hưởng mỹ quan đô thị và an ninh trật tự khu vực.

Bàn ghế đá, cây cảnh, bạt che và nhiều vật dụng phục vụ kinh doanh được đặt tràn lan trong khu vực công viên, lấn chiếm không gian công cộng, gây mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng việc đi lại, sinh hoạt của người dân địa phương. Ảnh: PHẠM HẢI

Theo người dân địa phương, việc công viên bị chiếm dụng kéo dài khiến cư dân thiếu không gian sinh hoạt cộng đồng, tập thể dục và vui chơi cho trẻ em.

Tiếp nhận phản ánh, UBND phường Hiệp Bình trước đó đã phát thông báo yêu cầu các hộ dân tự tháo dỡ lều bạt, mái che, khung sắt và di dời toàn bộ vật dụng lấn chiếm khỏi khu đất công viên cây xanh thuộc dự án quy hoạch chi tiết 1/500.

Đồng thời, địa phương cũng thông báo sẽ tiến hành rào chắn khu công viên bằng cột sắt và lưới B40 nhằm ngăn chặn tình trạng tái lấn chiếm.

Quầy bán dừa chiếm dụng nhiều diện tích trong khu vực công viên, thường xuyên bày bán lấn chiếm lối đi và lòng lề đường nên bị lực lượng chức năng lập biên bản, yêu cầu tháo dỡ và xử lý theo quy định. Ảnh: PHẠM HẢI

Sau thời gian lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý và tình hình tạm ổn định, không còn trường hợp lấn chiếm.

Tuy nhiên, gần đây, một số trường hợp tiếp tục tái lấn chiếm khu vực công viên để buôn bán, dựng mái che, đặt bàn ghế và đậu xe phục vụ kinh doanh khiến tình trạng mất trật tự đô thị tái diễn phức tạp.

Sáng 8-5, lực lượng chức năng tiếp tục ra quân lập lại trật tự đô thị, lập biên bản ghi nhận hiện trạng và yêu cầu nhiều hộ kinh doanh ký cam kết chấp hành quy định.

Cây cảnh, bàn ghế đá, mái bạt cùng nhiều vật dụng phục vụ kinh doanh được đặt tràn lan trong khu vực công viên, lấn chiếm không gian công cộng và ảnh hưởng mỹ quan đô thị được tổ công tác xử lý trong sáng 8-5. Ảnh: PHẠM HẢI

Yêu cầu tháo dỡ, bảo đảm lối đi thông thoáng cho người dân

Theo nội dung cam kết, các hộ dân phải tháo dỡ toàn bộ mái che, bạt, khung sắt lấn chiếm; di dời bàn ghế, vật dụng ra khỏi phần đất công viên, không để xe lấn chiếm lòng lề đường và bảo đảm lối đi thông thoáng cho người dân.

Sau thời gian tạm ổn định, tình trạng tái lấn chiếm công viên để kinh doanh tại phường Hiệp Bình tiếp tục diễn biến phức tạp, buộc lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý và duy trì giám sát thường xuyên. Ảnh: PHẠM HẢI

UBND phường yêu cầu các trường hợp vi phạm hoàn tất việc khắc phục trước ngày 11-5. Quá thời hạn trên, nếu không chấp hành sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Ông T, một hộ kinh doanh trong khu vực cho biết khi thuê mặt bằng đã có sẵn mái che nên sẽ làm việc lại với chủ nhà để tìm hướng xử lý phù hợp và chấp hành yêu cầu của địa phương.

Trong khi đó, ông H, cư dân sống gần khu vực công viên, bày tỏ sự đồng tình với việc ra quân xử lý.

“Nhiều quán lấn chiếm gây cản trở lối đi, tình hình an ninh trật tự cũng phức tạp hơn. Tôi ủng hộ việc xử lý quyết liệt để trả lại công viên và lối đi chung cho người dân”, ông H nói.

Tổ công tác lập biên bản, yêu cầu các hộ kinh doanh ký cam kết khắc phục vi phạm, tháo dỡ mái che, di dời bàn ghế, vật dụng lấn chiếm và trả lại hiện trạng khu vực công viên theo đúng quy định. Ảnh: PHẠM HẢI

Đại diện Phòng Kinh tế - Hạ tầng - Đô thị phường Hiệp Bình cho biết thời gian qua lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở nhưng bên cạnh vẫn còn nhiều trường hợp chưa chấp hành, đối với các trường hợp cố tình vi phạm sẽ xử lý nghiêm.

“Trong sáng nay, chúng tôi đã lập biên bản và yêu cầu ký cam kết. Nếu đến thời hạn mà các trường hợp vi phạm vẫn không tự tháo dỡ, phường sẽ tổ chức cưỡng chế, xử phạt theo quy định”, đại diện đơn vị cho hay.

Trước đó, tại buổi họp báo kinh tế - xã hội TP.HCM, Trung tá Hồ Đức Thiện, Phó Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06), Công an TP.HCM, cho biết từ ngày 16-1 đến nay, lực lượng Cảnh sát trật tự đã tổ chức hơn 24.700 lượt tuần tra, kiểm soát; lập biên bản xử lý hơn 33.000 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, trật tự công cộng với tổng số tiền xử phạt gần 29 tỉ đồng.

Các hộ kinh doanh được yêu cầu ký cam kết hoàn tất tháo dỡ mái che, di dời vật dụng lấn chiếm trước ngày 11-5; quá thời hạn trên sẽ bị lực lượng chức năng xử lý nghiêm theo quy định. Ảnh: PHẠM HẢI

Theo PC06, khoảng 70% tuyến đường, địa bàn phức tạp về trật tự công cộng đã được chuyển hóa; riêng tại các khu vực bệnh viện, trường học, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường giảm gần 80%.

Công an TP.HCM cho biết việc lập lại trật tự đô thị sẽ được duy trì thường xuyên, liên tục, đồng thời kết hợp tuyên truyền, hỗ trợ người dân chuyển đổi mô hình kinh doanh phù hợp nhằm bảo đảm hài hòa giữa kỷ cương đô thị và nhu cầu mưu sinh của người dân.