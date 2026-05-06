Cử tri TP.HCM kiến nghị loạt vấn đề 'nóng' về hạ tầng, môi trường 06/05/2026 15:23

(PLO)- Người dân TP.HCM mong mỏi dự án Vành đai 3 sớm hoàn thành, giúp nhanh chóng ổn định đời sống, hoạt động kinh doanh và đi lại.

Ngày 6-5, tổ đại biểu Quốc hội TP.HCM đơn vị số 1 đã có buổi tiếp xúc cử tri các phường Thuận An, Lái Thiêu, An Phú, Thuận Giao, Bình Hòa sau kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Tổ đại biểu gồm ông Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch HĐND TP.HCM; Thiếu tướng Vũ Huy Khánh, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; ông Nguyễn Thế Duy, Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Becamex, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV WTC Becamex.

Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại phường Thuận An, nhiều vấn đề dân sinh được các cử tri nêu ra. Ảnh: PHẠM HẢI

Cử tri “nóng ruột” tiến độ Vành đai 3, rác thải pin xe điện

Tại buổi tiếp xúc, hàng loạt vấn đề “nóng” đã được được cử tri nêu ra. Cử tri Nguyễn Công Trinh (khu phố An Hòa, phường Thuận An) bày tỏ bức xúc về tiến độ dự án đường Vành đai 3.

Cử tri Nguyễn Công Trinh (khu phố An Hòa, phường Thuận An) nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc, bày tỏ lo ngại tiến độ dự án Vành đai 3 kéo dài, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt, buôn bán và việc đi lại hằng ngày của người dân. Ảnh: PHẠM HẢI

Theo cử tri, việc thi công kéo dài gây ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt, buôn bán của người dân. “Người dân mong mỏi dự án sớm được hoàn thành để ổn định cuộc sống” - ông Trinh nói.

Cử tri Trần Văn Viễn (khu phố Phú Hưng, phường Thuận An) đề nghị siết chặt quy trình xét duyệt đối tượng được mua nhà ở xã hội, tránh tình trạng đầu cơ, mua đi bán lại khiến người thu nhập thấp khó tiếp cận.

Cử tri nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc. Ảnh: PHẠM HẢI

Một vấn đề khác được nhiều cử tri nêu ra là xử lý rác thải công nghiệp, đặc biệt là pin xe điện, loại chất thải tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm, cháy nổ cao. Cử tri kiến nghị cần có chiến lược tái chế bài bản, hướng tới phát triển bền vững. Ngoài ra, tình trạng ngập nước, nhu cầu nạo vét kênh rạch và vướng mắc thủ tục đất đai cũng tiếp tục được cử tri nêu ra.

Trước các ý kiến của cử tri, lãnh đạo các phường cùng đại diện sở, ngành đã trực tiếp giải đáp một số nội dung ngay tại hội nghị, làm rõ hướng xử lý đối với từng nhóm vấn đề.

TP.HCM dồn lực tháo gỡ vướng mắc

Liên quan các kiến nghị, ông Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch HĐND TP.HCM, đề nghị lãnh đạo địa phương và các sở, ngành trả lời trực tiếp cho người dân.

Ông Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch HĐND TP.HCM phát biểu tại buổi tiếp xúc. Ảnh: PHẠM HẢI

Ông cho biết TP.HCM đang tập trung tháo gỡ nhiều lĩnh vực còn tồn tại, đồng thời dồn lực triển khai các công trình trọng điểm như nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13, tuyến đường sắt TP.HCM - Long Thành và các dự án kết nối giao thông.

Chủ tịch HĐND TP.HCM cũng trực tiếp giải đáp các kiến nghị về hạ tầng, xử lý rác thải công nghiệp, bảo vệ môi trường và nhà ở xã hội; đồng thời yêu cầu các đơn vị khẩn trương xử lý dứt điểm các vấn đề thuộc thẩm quyền, rà soát chặt chẽ việc thực thi chính sách hỗ trợ người có công và nhóm yếu thế.

Đại biểu Nguyễn Thế Duy, Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Becamex, thông tin thêm về những vướng mắc trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại khu dân cư VietSing (phường Thuận Giao) cũng như việc phát triển nhà ở xã hội của Tập đoàn Becamex.

Đại biểu Quốc hội TP.HCM lắng nghe, ghi nhận kiến nghị của cử tri liên quan hạ tầng, môi trường, nhà ở xã hội, đồng thời yêu cầu các đơn vị chức năng sớm xử lý, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người dân. Ảnh: PHẠM HẢI

Liên quan đến kiến nghị về kiểm soát rác thải pin xe điện, Thiếu tướng Vũ Huy Khánh cho biết Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành đã nhận diện rõ nguy cơ từ các loại rác thải nguy hại.

Từ năm 2025, Quốc hội đã ban hành nghị quyết nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường. “Xanh hóa là xu hướng tất yếu, nhưng hệ lụy cũng phải được kiểm soát nghiêm ngặt” - Thiếu tướng Khánh nhấn mạnh.