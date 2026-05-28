Công an TP.HCM lý giải sức hút của fanpage Phòng, chống ma túy 28/05/2026 16:58

(PLO)- Lãnh đạo Phòng PC04 nhìn nhận việc fanpage Phòng, chống ma túy - Công an TP.HCM nhận được lượng bình luận, chia sẻ lớn là tín hiệu tích cực, cho thấy người dân quan tâm và sẵn sàng đồng hành với lực lượng công an trong phòng, chống ma túy.

Chiều 28-5, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Tại họp báo, Thượng tá Nguyễn Tiến Nam, Phó Trưởng phòng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an TP.HCM đã thông tin về việc vận hành fanpage Phòng, chống ma túy - Công an TP.HCM của đơn vị trong thời gian qua.

Thượng tá Nguyễn Tiến Nam, Phó Trưởng Phòng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an TP.HCM. Ảnh: HÀ THƯ

Cách kể chuyện phù hợp với giới trẻ

Theo Thượng tá Nam, việc vận hành fanpage của PC04 nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP trong việc đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, phù hợp với xu hướng truyền thông hiện đại và nhu cầu tiếp cận thông tin của người dân trên không gian mạng.

Đặc biệt, việc đổi mới này gắn liền với phong trào thi đua “Ba Nhất” của Công an TP là “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”. Trong đó yêu cầu lực lượng công an phải thực sự gần dân, hiểu dân, lắng nghe dân và truyền tải thông tin đến người dân bằng những cách thức dễ tiếp cận, dễ hiểu và hiệu quả hơn.

Từ định hướng đó, PC04 đã chủ động lựa chọn, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền là những đồng chí có năng lực, trình độ chuyên môn, có tư duy đổi mới, am hiểu mạng xã hội và có năng khiếu trong lĩnh vực truyền thông để trực tiếp xây dựng nội dung, quản trị và phát triển fanpage.

Đây là một trong những yếu tố quan trọng giúp fanpage vừa bảo đảm tính chính xác, chuẩn mực của thông tin nghiệp vụ, vừa tạo được sự gần gũi, sinh động và hấp dẫn đối với người dân, Thượng tá Nam nói.

Theo ông, điểm thay đổi lớn nhất của fanpage không nằm ở việc thay đổi nội dung cốt lõi mà là thay đổi cách truyền tải. Chúng tôi vẫn tuyên truyền về phòng, chống ma túy, về những chiến công, những thủ đoạn mới của tội phạm ma túy, nhưng thay vì cách truyền tải mang tính thông báo một chiều, fanpage lựa chọn cách kể chuyện gần gũi hơn, tăng cường tương tác với người dân, sử dụng ngôn ngữ phù hợp với môi trường mạng xã hội, nhất là giới trẻ, Phó Trưởng phòng PC04 chia sẻ.

Ông cho biết những thông tin vốn được cho là khô khan trở nên dễ tiếp cận hơn, giúp người dân hiểu rõ hơn về hiểm họa ma túy cũng như những nỗ lực, hy sinh thầm lặng của lực lượng công an trong cuộc chiến phòng, chống tội phạm ma túy.

Fanpage Phòng, chống ma túy - Công an TP.HCM. Ảnh chụp màn hình

Lãnh đạo PC04 nhìn nhận điều thu hút người dân không phải là sự mới lạ của hình thức mà chính là sự chân thực, kịp thời và tinh thần cầu thị, gần dân trong cách truyền tải thông tin. Khi người dân cảm nhận được sự gần gũi, minh bạch và trách nhiệm của lực lượng công an, họ sẽ chủ động tương tác, chia sẻ và đồng hành cùng chúng tôi trong công tác phòng, chống ma túy. Đây cũng là mục tiêu mà fanpage đang hướng tới, ông nhấn mạnh.

Cầu nối giữa lực lượng công an với người dân

Thượng tá Nguyễn Tiến Nam, Phó Trưởng phòng PC04, nhìn nhận việc fanpage nhận được lượng bình luận, chia sẻ lớn trước hết là một tín hiệu tích cực, cho thấy người dân quan tâm và sẵn sàng đồng hành với lực lượng công an trong công tác phòng, chống ma túy.

Tất nhiên, khi lượng người theo dõi và tương tác tăng cao thì trách nhiệm của đơn vị cũng lớn hơn, bởi mỗi thông tin đăng tải đều phải bảo đảm chính xác, khách quan, đúng quy định và có giá trị định hướng xã hội, Thượng tá Nam nói.

Theo ông, mục tiêu lớn nhất của fanpage không phải là tạo ra những con số tương tác cao mà hướng tới xây dựng một kênh thông tin chính thống, đáng tin cậy. Kênh này góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về hiểm họa ma túy và quan trọng hơn là kéo người dân đến gần hơn với lực lượng công an.

Khi người dân tin tưởng, chủ động tương tác, chia sẻ thông tin và đồng hành cùng lực lượng chức năng thì đó mới là thành công lớn nhất của công tác truyền thông phòng, chống ma túy.

Thượng tá Nguyễn Tiến Nam nhìn nhận qua quá trình vận hành fanpage, PC04 nhận thấy nhận thức của người dân, đặc biệt là giới trẻ, đã có những chuyển biến tích cực. Nếu trước đây nhiều người thường xem các nội dung tuyên truyền pháp luật là khô khan, khó tiếp cận thì hiện nay họ chủ động theo dõi, bình luận, chia sẻ và trao đổi về các vấn đề liên quan đến ma túy.

Điều đáng mừng hơn là nhiều người dân không chỉ tiếp nhận thông tin mà còn chủ động cung cấp nguồn tin, phản ánh các dấu hiệu nghi vấn liên quan đến ma túy cho lực lượng công an. Nhiều phụ huynh, giáo viên, đoàn viên thanh niên cũng sử dụng các nội dung từ fanpage để tuyên truyền, giáo dục trong gia đình, nhà trường và cộng đồng.

Điều đó cho thấy công tác truyền thông đã góp phần lan tỏa nhận thức đúng đắn rằng ma túy không phải là câu chuyện của riêng lực lượng công an mà là trách nhiệm của toàn xã hội. Chúng tôi tin rằng mỗi lượt chia sẻ, mỗi bình luận tích cực, mỗi người dân hiểu đúng và nói không với ma túy đều là một bước tiến trong mục tiêu phấn đấu xây dựng TP.HCM không ma túy vào năm 2030, Thượng tá Nam nói.

Ông nêu thông điệp chúng tôi mong muốn fanpage không chỉ là nơi cung cấp thông tin mà còn là cầu nối giữa lực lượng công an với người dân. Mỗi lượt theo dõi, mỗi lần chia sẻ thông tin phòng, chống ma túy đều góp phần tạo nên một cộng đồng an toàn hơn, cùng chung tay xây dựng TP.HCM không ma túy.