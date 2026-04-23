Công an TP.HCM: Xác thực thuê bao di động nhằm loại bỏ SIM rác 23/04/2026 16:26

(PLO)- Công an TP.HCM cho biết việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm loại bỏ SIM rác, bảo vệ tài sản và uy tín của người dân.

Chiều 23-4, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Tại họp báo, Thượng tá Hồ Thị Lãnh, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (PC06), Công an TP.HCM, đã thông tin nhiều vấn đề người dân đang quan tâm.

Về hỗ trợ giấy tờ tùy thân cho nhân khẩu đặc biệt, theo Thượng tá Hồ Thị Lãnh, đây là nội dung được người dân đánh giá rất cao. Thời gian qua, Công an TP đã phối hợp với với Sở Tư pháp, chính quyền địa phương thực hiện tốt việc cấp giấy tờ cho nhân khẩu đặc biệt.

Thượng tá Hồ Thị Lãnh, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội, Công an TP.HCM. Ảnh: HÀ THƯ

Trước khi sáp nhập, TP đã giải quyết được hơn 3.000 trường hợp. Sau sáp nhập, qua rà soát hiện nay toàn TP còn hơn 3.000 nhân khẩu đặc biệt gồm người lang thang cơ nhỡ, người bệnh tâm thần, trẻ em trong cơ sở bảo trợ xã hội....

Vừa qua, Ban Giám đốc Công an TP đã yêu cầu PC06 phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị thực hiện cao điểm về vấn đề này.

Chỉ trong hơn 20 ngày, PC06 cùng các đơn vị đã cấp được hơn 1.100 thẻ căn cước, hoàn thành hơn 1.300 giấy khai sinh. Để hưởng ứng ngày lễ 30-4, Ban Giám đốc Công an TP.HCM yêu cầu tiếp tục phấn đấu hoàn thành việc cấp căn cước cho gần 1.300 trường hợp còn lại ngay trong dịp lễ.

Thượng tá Hồ Thị Lãnh cho biết đây là công việc khó khăn, cần sự chung tay của nhiều ban ngành, đoàn thể. “Bất kỳ người dân nào đang cư trú trên địa bàn mà chưa có giấy tờ tùy thân như căn cước, khai sinh..., hãy liên hệ trực tiếp với cảnh sát khu vực, công an phường nơi cư trú để được hỗ trợ. Hoặc có thể gọi đến đường dây nóng của Công an TP: 0693.187.111” – vị lãnh đạo PC06 nói, đồng thời cho biết PC06 sẽ ghi nhận các thông tin và phối hợp với Sở Tư pháp, cơ quan, đơn vị để giải quyết sớm nhất.

Những trường hợp vướng mắc, phức tạp liên quan đến người bệnh tâm thần, người không có bất kỳ giấy tờ nào, sẽ được các cơ quan liên ngành xác minh, nghiên cứu kỹ các quy định hiện hành để tìm hướng giải quyết cấp giấy tờ.

Liên quan đến cấp căn cước và định danh mức 2 cho học sinh chuyển cấp và cho trẻ em từ 6 đến dưới 14 tuổi, theo bà Lãnh, đối với học sinh sinh năm 2008 và 2011, Công an TP.HCM sẽ ưu tiên bố trí tối đa lực lượng để cấp căn cước tại 59 điểm trên toàn TP, đảm bảo các em đủ giấy tờ phục vụ kỳ thi tốt nghiệp năm 2026.

“Mong các gia đình có con em trong độ tuổi này chủ động liên hệ cảnh sát khu vực, công an phường hoặc nhà trường để được hỗ trợ” – bà nói.

Đối với việc cấp định danh điện tử mức 2 cho trẻ từ 6 đến dưới 14 tuổi, Thượng tá Lãnh cho biết người dân có băn khoăn về số điện thoại đăng ký khi thực hiện thủ tục. Bà thông tin số điện thoại để đăng ký sẽ là số điện thoại của ba mẹ hoặc người đại diện hợp pháp. Do đó, người dân hoàn toàn có thể yên tâm khi đăng ký thủ tục này cho trẻ.

Liên quan đến xác thực thông tin thuê bao di động, bà Lãnh, cho hay thời gian đầu, người dân đến các điểm giao dịch rất đông. “Chúng tôi khẳng định, nếu thẻ căn cước là định danh cá nhân trong đời thực thì số điện thoại chính chủ là chìa khóa bước vào không gian số an toàn” - bà nhấn mạnh.

Cũng theo bà Lãnh, Công an TP đang phối hợp cùng các nhà mạng lớn đối soát với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm làm sạch dữ liệu thuê bao. Mục tiêu cao nhất là loại bỏ SIM rác - nguồn cơn của các cuộc gọi lừa đảo, tin nhắn rác, nhằm bảo vệ tài sản và uy tín của người dân.

Trong thời gian tới, từ nay đến ngày 15-6, Công an TP sẽ tiếp tục phối hợp với các nhà mạng đẩy mạnh chuẩn hóa, tuyên truyền và hỗ trợ thủ tục hành chính. “Đây là chủ trương lớn, liên quan thiết thực đến đời sống của người dân. Rất mong người dân nhanh chóng sắp xếp thời gian chủ động thực hiện xác thực theo đúng hướng dẫn” – lãnh đạo PC06 kêu gọi.