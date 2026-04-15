Ai không phải xác thực thông tin thuê bao di động? 15/04/2026 14:32

(PLO)- Các số thuê bao đã được đăng ký và xác thực bằng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 hoặc thẻ căn cước, CCCD gắn chip điện tử sẽ không phải xác thực lại thông tin thuê bao...

Hôm nay (15-4), Thông tư 08/2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn xác thực thông tin thuê bao di động mặt đất (theo Nghị định 163/2024) chính thức có hiệu lực.

Theo Thông tư 08/2026, việc xác thực thuê bao di động (đặc biệt là thuê bao H2H - cá nhân sử dụng) phải đảm bảo 4 trường thông tin: số định danh cá nhân; họ, chữ đệm và tên; ngày, tháng, năm sinh; thông tin sinh trắc học ảnh khuôn mặt.

Đây là yêu cầu nhằm khắc phục tình trạng số thuê bao không chính chủ, một trong những nguyên nhân dẫn đến tin nhắn rác, cuộc gọi rác và nhiều hành vi lừa đảo thời gian qua.

Từ 15-4, việc đăng ký thuê bao di động mới sẽ bắt buộc phải xác thực bằng khuôn mặt. Ảnh: H.QUYÊN

Những ai không cần xác thực?

Tuy nhiên, không phải mọi thuê bao đều phải xác thực theo quy định. Theo Điều 10 Thông tư 08/2026, các số thuê bao đã được đăng ký và xác thực bằng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 hoặc thẻ căn cước, CCCD gắn chip điện tử sẽ không phải xác thực lại thông tin thuê bao, cũng như không phải xác thực sinh trắc học ảnh khuôn mặt.

Trường hợp thuê bao đã sử dụng chính số điện thoại đó để đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và đã xác nhận đang sử dụng qua ứng dụng VNeID cũng thuộc diện được miễn.

Như vậy, có hai trường hợp được miễn trừ việc xác thực thông tin thuê bao, tuy nhiên, việc miễn trừ này chỉ có giá trị khi thuê bao được sử dụng trên thiết bị đã đăng ký.

Trường hợp thay đổi thiết bị (tháo SIM lắp sang một thiết bị điện thoại khác), người dùng buộc phải xác thực lại.

Lưu ý, từ ngày 15-6-2026, trong thời gian tối đa 2 giờ kể từ thời điểm thuê bao có hoạt động thay đổi thiết bị so với thiết bị đã gắn số thuê bao sử dụng dịch vụ viễn thông trước đó, doanh nghiệp viễn thông có nghĩa vụ triển khai biện pháp rà soát, phát hiện và tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông chiều đi (gọi điện thoại, gửi tin nhắn SMS đến số thuê bao di động khác), đồng thời thông báo yêu cầu thuê bao thực hiện lại xác thực sinh trắc học ảnh khuôn mặt.

Kiểm tra trên VNeID

Một điểm mới quan trọng theo Thông tư này, người dân có thể tra cứu toàn bộ các số thuê bao đứng tên mình thông qua ứng dụng VNeID. Thực tế, nhiều SIM được đăng ký từ trước có thể đã bị cho mượn, chuyển nhượng nhưng chưa cập nhật lại thông tin, tiềm ẩn rủi ro khi bị lợi dụng vào mục đích vi phạm pháp luật.

Trên ứng dụng VNeID, người dùng truy cập mục “Ví giấy tờ”, chọn “Số điện thoại” rồi nhập passcode. Tại đây, ứng dụng sẽ liệt kê toàn bộ các số điện thoại được đăng ký bằng thông tin cá nhân của người dùng.

Nếu đó là số điện thoại đang sử dụng và thuộc sở hữu cá nhân, người dùng chỉ cần chọn “Đang sử dụng số thuê bao” và nhấn “Xác nhận”. Ngược lại, đối với các số lạ, không rõ nguồn gốc hoặc không còn sử dụng, người dùng chỉ cần chọn “Không sử dụng số thuê bao”.

Trong trường hợp xuất hiện số điện thoại "lạ", người dùng đã thông báo mình không sử dụng số này, doanh nghiệp viễn thông có nghĩa vụ thông báo liên tục trong 5 ngày, kể từ ngày nhận được thông tin phản ánh qua ứng dụng VNelD, mỗi ngày ít nhất một lần, yêu cầu cá nhân đang dùng số điện thoại “lạ” đó thực hiện việc giao kết hợp đồng và xác thực sinh trắc học ảnh khuôn mặt.

Nếu không thực hiện, số thuê bao đó sẽ bị tạm dừng dịch vụ chiều đi. Trong vòng 60 ngày, kể từ ngày tạm dừng chiều đi, nếu vẫn không hoàn thành việc cập nhật, thuê bao sẽ bị tạm dừng hai chiều, đồng thời bị thông báo thanh lý hợp đồng và chấm dứt cung cấp dịch vụ sau 5 ngày tiếp theo nếu vẫn không khắc phục.

Như vậy, theo Thông tư 08/2026, từ ngày 15-4-2026, người dùng di động sẽ nhận được thông báo trên ứng dụng VNelD về danh sách các số điện thoại đang đăng ký theo thông tin cá nhân.

Người dùng cần truy cập ứng dụng để kiểm tra và xác nhận các số mình đang sử dụng hoặc không còn sử dụng, qua đó hoàn tất quá trình xác thực theo quy định mới.

Lưu ý quan trọng khi kiểm tra, nếu số thuê bao được hiển thị và không có yêu cầu bổ sung thông tin, có thể hiểu dữ liệu đã được đồng bộ và không cần thực hiện thêm bước xác thực.

Nếu hệ thống hiển thị thông báo yêu cầu xác nhận hoặc xác thực, người dùng cần thực hiện các bước theo hướng dẫn để hoàn tất việc đối chiếu thông tin.

Tuy nhiên, việc xác thực thông tin thuê bao chính chủ được triển khai theo từng đợt, nên trong trường hợp chưa thấy thông tin hiển thị trên VNeID, người dùng có thể kiểm tra lại sau.

Bên cạnh đó, người dùng cũng có thể kiểm tra trực tiếp trên ứng dụng của nhà mạng như My Viettel, My VNPT hoặc My MobiFone. Nếu thông tin thuê bao đã đạt chuẩn, hệ thống thường không hiển thị cảnh báo. Ngược lại, nếu xuất hiện yêu cầu “xác thực thông tin thuê bao” hoặc “cập nhật thông tin”, người dùng cần tiến hành đối chiếu giấy tờ và xác thực khuôn mặt theo quy định.

Ngoài ra, các nhà mạng cũng sẽ gửi tin nhắn thông báo đối với những thuê bao chưa hoàn tất xác thực hoặc có dữ liệu chưa trùng khớp.