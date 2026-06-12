Doanh thu cho thuê nhà dưới 1 tỉ không phải nộp thuế, khai báo thế nào? 12/06/2026 17:23

(PLO)- Người cho thuê bất động sản dù không phát sinh nghĩa vụ thuế vẫn phải thực hiện thông báo doanh thu, đăng ký tài khoản ngân hàng và tuân thủ quy trình kê khai.

Theo quy định hiện hành tại Nghị định số 141/2026 của Chính phủ, cá nhân có hoạt động cho thuê bất động sản (BĐS) với tổng doanh thu từ 1 tỉ đồng/năm trở xuống không thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT) và không phải nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN).

Song, dù không phát sinh nghĩa vụ nộp thuế, nhưng từ ngày 1-1-2026, các cá nhân cho thuê BĐS vẫn phải thực hiện nghĩa vụ kê khai theo cơ chế tự khai, tự nộp.

Cụ thể, người cho thuê cần thông báo doanh thu từ hoạt động cho thuê BĐS trong năm, đồng thời đăng ký và thông báo số tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử sử dụng cho hoạt động kinh doanh.

Liên quan đến vấn đề này, Cục Thuế (Bộ Tài chính) cho biết, các cá nhân cho thuê BĐS cần lưu ý một số vấn đề để thực hiện đúng quy định.

Theo đó, về thời điểm và thời hạn thông báo doanh thu, cá nhân cho thuê BĐS có thể lựa chọn tần suất thông báo doanh thu phù hợp với tình hình thực tế. Cụ thể, cá nhân cho thuê BĐS có thể linh hoạt lựa chọn tần suất thông báo một hoặc hai năm tính thuế.

Với trường hợp thông báo doanh thu một lần cho một năm tính thuế, thời hạn thông báo doanh thu chậm nhất là ngày 31-1 của năm dương lịch tiếp theo năm tính thuế.

Với thông báo doanh thu hai lần trong một năm tính thuế, thời hạn thông báo doanh thu lần thứ nhất chậm nhất là ngày 31-7 của năm tính thuế và thông báo doanh thu lần thứ hai chậm nhất là ngày 31-1 của năm dương lịch tiếp theo năm tính thuế.

Với trường hợp cá nhân có từ hai BĐS cho thuê trở lên, khi thực hiện thông báo doanh thu cần lập thêm Phụ lục Bảng kê chi tiết bất động sản.

Việc Thông báo doanh thu được thực hiện hoàn toàn bằng phương thức điện tử trên ứng dụng eTax Mobile hoặc qua Hệ thống Thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thuế.

Trường hợp cá nhân thuộc đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt không thể thực hiện giao dịch điện tử thì nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính đến Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã.

Trường hợp cá nhân có nhiều BĐS cho thuê trên cùng địa bàn một tỉnh, thành phố hoặc khác tỉnh, thành phố, cá nhân có thể lựa chọn 1 cơ quan thuế nơi có BĐS cho thuê để thực hiện Thông báo doanh thu.