4 trường hợp nào có thể bị giám sát trọng điểm về thuế? 08/06/2026 17:22

(PLO)- Bộ Tài chính đề xuất nhiều trường hợp người nộp thuế bị giám sát trọng điểm về thuế như thực hiện các giao dịch qua ngân hàng có dấu hiệu đáng ngờ, có dấu hiệu rủi ro cao về thuế...

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến về dự thảo Thông tư quy định áp dụng quản lý rủi ro, quản lý tuân thủ trong quản lý thuế. Đáng chú ý, Bộ này đề xuất các trường hợp người nộp thuế bị giám sát trọng điểm về thuế.

4 trường hợp bị giám sát trọng điểm về thuế

Cụ thể, đó là trường hợp người nộp thuế thực hiện các giao dịch qua ngân hàng có dấu hiệu đáng ngờ theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền có liên quan đến trốn thuế, gian lận thuế.

Người nộp thuế hoặc người đại diện hợp pháp của người nộp thuế bị khởi tố về các hành vi vi phạm về thuế, hóa đơn, chứng từ; Người nộp thuế có dấu hiệu rủi ro cao về thuế thuộc chuyên đề trọng điểm hoặc qua thu thập thông tin từ công tác quản lý của cơ quan thuế cần giám sát quản lý thuế.

Người nộp thuế thuộc mức không tuân thủ pháp luật thuế và người nộp thuế không giải trình, bổ sung thông tin hoặc có giải trình, bổ sung thông tin nhưng không đầy đủ theo yêu cầu và thời hạn tại thông báo bằng văn bản của cơ quan thuế.

Rủi ro cao về thuế có thể bị chuyển hồ sơ sang công an

Tại dự thảo, Bộ Tài chính cũng đề xuất áp dụng cơ chế phân nhóm người nộp thuế nhằm phục vụ công tác quản lý. Cụ thể, người nộp thuế được đánh giá, phân loại theo 4 mức độ tuân thủ pháp luật thuế.

Mức 1 là tuân thủ tốt, mức 2 tuân thủ trung bình, mức 3 tuân thủ thấp và mức 4 là không tuân thủ.

Với phân loại mức độ rủi ro của người nộp thuế, dự thảo nêu rõ được chia thành 3 nhóm: cao, trung bình và thấp. Từ kết quả phân loại này, cơ quan thuế sẽ áp dụng các biện pháp quản lý khác nhau tương ứng với từng nhóm người nộp thuế.

Bộ Tài chính đề xuất phân loại người nộp thuế theo mức độ rủi ro giúp quản lý chặt chẽ, giảm thất thu thuế.

Theo đó, người nộp thuế tuân thủ tốt, rủi ro thấp sẽ được áp dụng chế độ ưu tiên trong quản lý thuế. Nhóm có mức độ tuân thủ trung bình, rủi ro thấp hoặc trung bình sẽ được áp dụng các chương trình hỗ trợ tuân thủ của cơ quan thuế, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và đào tạo nhằm nâng cao mức độ tuân thủ tự nguyện.

Nhóm có mức độ tuân thủ thấp hoặc rủi ro cao sẽ được áp dụng các biện pháp cảnh báo, giám sát và theo dõi để phòng ngừa rủi ro phát sinh.

Với nhóm vừa tuân thủ thấp vừa có rủi ro cao, cơ quan thuế sẽ áp dụng các biện pháp quản lý chặt chẽ hơn. Ví dụ, khi thay đổi thông tin đăng ký thuế làm thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp, cơ quan thuế nơi chuyển đi sẽ thực hiện kiểm tra tại trụ sở của người nộp thuế.

Trong xử lý hồ sơ khai thuế, khoản thu khác, cơ quan thuế sẽ phân tích hồ sơ, lập danh sách trình thủ trưởng cơ quan thuế kế hoạch kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế, thực hiện kiểm tra hồ sơ khai thuế, khoản thu khác tại trụ sở của cơ quan thuế.

Với quản lý nợ thuế, khoản thu khác và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế, cơ quan thuế sẽ tăng tần suất theo dõi trong tháng, tăng cường các biện pháp đôn đốc, làm việc trực tiếp nhằm thu hồi kịp thời các khoản nợ.

Các biện pháp được áp dụng bao gồm tạm hoãn xuất cảnh; lựa chọn áp dụng một hoặc nhiều biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế; công khai thông tin tiền thuế nợ; chuyển hồ sơ sang cơ quan công an trong trường hợp cần thiết.

Đặc biệt, với người nộp thuế có rủi ro cao, trong sử dụng hóa đơn, cơ quan thuế sẽ áp dụng các biện pháp quản lý phù hợp. Bao gồm việc không chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, ngừng sử dụng hóa đơn điện tử, chuyển đổi áp dụng hóa đơn điện tử hoặc thực hiện các biện pháp quản lý hóa đơn khác.