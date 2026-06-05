Khai mạc Lễ hội Trái cây Đồng Tháp lần thứ I năm 2026 05/06/2026 22:32

(PLO)- Lễ hội Trái cây Đồng Tháp lần đầu tổ chức khai mạc tối 5-6 với nhiều hoạt động quảng bá đặc sản, xúc tiến thương mại và phát triển du lịch nông nghiệp.

Tối 5-6, Lễ hội Trái cây Đồng Tháp lần thứ I năm 2026 chính thức khai mạc tại Quảng trường Hùng Vương (phường Đạo Thạnh).

Tham dự lễ hội có nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa; Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan; ông Ngô Chí Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh.

Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa (ngồi giữa) và ông Ngô Chí Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan (bên trái).

Lễ khai mạc mở đầu bằng chương trình nghệ thuật được dàn dựng thành chuỗi biểu diễn liên hoàn gồm hai chương, tái hiện bức tranh về vùng đất Đồng Tháp – miền trái ngọt. Điểm nhấn của đêm khai mạc là chương trình nhạc nước, ánh sáng kết hợp trình chiếu mapping nghệ thuật với chủ đề “Về nghe sông kể”.

Lễ hội được tổ chức nhằm tôn vinh các loại trái cây đặc sản của Đồng Tháp, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước; đồng thời quảng bá tiềm năng, thế mạnh ngành hàng trái cây. Đây cũng là dịp thúc đẩy xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ sản phẩm tại thị trường trong nước và xuất khẩu.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thành Ngại, cho biết Đồng Tháp hiện có trên 130.000 ha cây ăn trái, sản lượng hơn 2,5 triệu tấn mỗi năm, là 1 trong địa phương có diện tích cây ăn trái lớn của cả nước.

Những năm gần đây, tỉnh chuyển mạnh từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, phát triển theo chuỗi giá trị, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh sản phẩm.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thành Ngại.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Lễ hội Trái cây Đồng Tháp lần thứ I năm 2026.

Đến nay, toàn tỉnh đã cấp 3.452 mã số vùng trồng với diện tích hơn 100.000 ha; nhiều sản phẩm chủ lực như xoài, sầu riêng, mít, bưởi, nhãn… từng bước đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu, khẳng định vị thế trên thị trường.

Tỉnh cũng chú trọng xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn; tăng cường quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, bảo đảm truy xuất nguồn gốc, an toàn thực phẩm và yêu cầu của thị trường nhập khẩu. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số trong nông nghiệp, xây dựng cơ sở dữ liệu, số hóa quy trình quản lý, kết nối hệ thống truy xuất nguồn gốc.

Lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh, lễ hội không chỉ là ngày hội nông sản mà còn là diễn đàn kết nối “5 nhà”: Nhà nông - Nhà khoa học - Doanh nghiệp - Hệ thống tín dụng - Logistics, qua đó mở rộng hợp tác, thúc đẩy tiêu thụ và nâng cao giá trị trái cây.

Tỉnh Đồng Tháp kỳ vọng lễ hội sẽ từng bước trở thành sự kiện thường niên, góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp theo hướng sinh thái, hiện đại, bền vững, đồng thời nâng cao đời sống người dân.

Lễ hội Trái cây Đồng Tháp diễn ra đến ngày 8-6.

Đông đảo người dân tham quan Lễ hội Trái cây Đồng Tháp.

Người dân thích thú check-in với nhiều loại trái cây của Đồng Tháp.

Lãnh đạo tỉnh cũng ghi nhận, biểu dương đóng góp của nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp và nhà khoa học trong phát triển ngành hàng trái cây; đồng thời cho biết tỉnh sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ phát triển hạ tầng nông nghiệp, logistics và chế biến, tạo điều kiện để nâng cao giá trị nông sản trong thời gian tới.

Trong khuôn khổ lễ hội, nhiều hoạt động được tổ chức như không gian trưng bày chuỗi giá trị ngành hàng trái cây, hội chợ xúc tiến thương mại, hội thảo chuyên đề, chương trình nghệ thuật, hoạt động du lịch trải nghiệm và livestream bán hàng.