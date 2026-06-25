Loạt sắc thuế với xăng dầu, nhiên liệu bay có thể tiếp tục giảm 25/06/2026 09:28

(PLO)- Bộ Tài chính đề xuất kéo dài thời gian miễn thuế bảo vệ môi trường, VAT, nhập khẩu ưu đãi với xăng dầu thêm 3 tháng, đến hết ngày 30-9.

Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị quyết về chính sách thuế với một số mặt hàng xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu.

Theo đó, Bộ này đề xuất kéo dài thời gian miễn thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN), thuế bảo vệ môi trường, giá trị gia tăng (VAT) với xăng dầu, nhiên liệu sản xuất xăng dầu và nhiên liệu bay đến 30-9.

Trường hợp cần điều chỉnh (rút ngắn hoặc kéo dài) thời gian có hiệu lực của Nghị quyết, Bộ Công thương có ý kiến đề xuất gửi Bộ Tài chính để trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Riêng thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) với xăng được đề xuất khôi phục thu từ ngày 1-7. Theo đó, xăng khoáng sẽ chịu thuế 10%, xăng E5 ở mức 8% và xăng E10 ở mức 7%.

Bộ Tài chính tiếp tục đề xuất gia hạn loạt sắc thuế với xăng dầu. Ảnh: M.T

Theo Bộ Tài chính, hiện áp lực từ thị trường xăng dầu quốc tế đã giảm đáng kể. Sự chuyển biến này bắt nguồn từ các tín hiệu ngoại giao khả quan tại Trung Đông khi Mỹ và Iran đạt thỏa thuận tạm thời giúp eo biển Hormuz thông suốt trở lại, đưa giá dầu thô WTI và Brent lùi sâu về dưới ngưỡng lần lượt là 75 USD và 78 USD/thùng trong phiên ngày 19-6.

Dù mặt bằng giá này đã giảm khoảng 38% so với đỉnh tháng 4, mức giá năng lượng hiện tại vẫn neo cao hơn 20% so với thời điểm trước xung đột.

Không chỉ vậy, thị trường vẫn tiềm ẩn rủi ro xung đột tái phát bất ngờ bởi sau mỗi lệnh ngừng bắn, giá dầu giảm sâu nhưng có thể bật tăng trở lại nếu các bên vi phạm thỏa thuận.

Trong bối cảnh đó, nếu khôi phục ngay các sắc thuế mức trước chiến tranh, ngân sách nhà nước sẽ tăng thu, nhưng đổi lại sẽ đẩy giá bán lẻ xăng dầu trong nước tăng mạnh, đe dọa trực tiếp đến mục tiêu kiểm soát lạm phát.

Cụ thể, dựa trên mức giá của kỳ điều hành gần nhất (18-6), giá xăng dầu nói chung dự kiến sẽ tăng khoảng 35%; hệ quả là CPI bình quân năm 2026 sẽ bị kéo tăng khoảng 0,78 điểm phần trăm.

Do đó, để giữ vững mục tiêu kiềm chế lạm phát, Bộ Tài chính kiến nghị tiếp tục gia hạn chính sách miễn giảm thuế với mặt hàng xăng dầu trong thời gian tới.

Riêng với thuế TTĐB, Bộ Tài chính cho rằng có thể khôi phục về mức trước khi xảy ra xung đột, bởi sắc thuế này chỉ áp dụng với xăng, không áp dụng với dầu diesel và các nguyên liệu sản xuất xăng dầu khác. Do đó, tác động đến chi phí sản xuất, kinh doanh được đánh giá là không lớn khi phần lớn hoạt động vận tải và sản xuất sử dụng nhiên liệu diesel.

Theo tính toán, nếu áp dụng từ ngày 1-7 đến hết 30-9, ngân sách Nhà nước dự kiến giảm thu khoảng 15.400 tỉ đồng, song, Bộ Tài chính cho rằng đây là mức giảm cần thiết để hạn chế tác động tăng giá xăng dầu đột ngột, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì đà phục hồi sản xuất kinh doanh và bảo đảm an ninh năng lượng.