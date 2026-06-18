Cần Thơ khai mạc Tuần lễ Văn hóa – Du lịch với nhiều hoạt động rực rỡ sắc hè 18/06/2026 20:49

(PLO)- Tuần lễ văn hóa - du lịch Cần Thơ năm nay được tổ chức với nhiều không gian để trao đổi, giao thương, giới thiệu sản phẩm du lịch, ẩm thực đặc trưng của TP và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

Tối 18-6, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức khai mạc Tuần lễ Văn hóa - Du lịch năm 2026 với chủ đề “Tây Đô - Rực rỡ sắc hè”.

Lễ Khai mạc được tổ chức tối ngày 18-6. Ảnh: NHẪN NAM

Phát biểu tại đây, bà Nguyễn Thị Kiều Duyên, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Du lịch TP cho biết, trong 5 tháng đầu năm nay, TP đã đón trên 6,2 triệu lượt khách trong nước và quốc tế. Con số này không phải là đích đến, mà là điểm khởi đầu và để giữ vững đà tăng trưởng, du lịch Cần Thơ phải tiếp tục chuyển mình trong việc làm mới sản phẩm, nâng tầm dịch vụ và mở rộng liên kết vùng. Đây là lộ trình tất yếu để TP tự tin đáp ứng mọi nhu cầu khắt khe của thị trường du lịch hiện đại.

Thông qua Tuần lễ Văn hóa - Du lịch năm nay, TP mong muốn giới thiệu những giá trị văn hóa đặc trưng của vùng đất Tây Đô xinh đẹp, tôn vinh các di sản văn hóa, nghệ thuật dân gian, ẩm thực, sản phẩm du lịch. Đồng thời, cũng là dịp để các địa phương, doanh nghiệp, nhà đầu tư và các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực du lịch tăng cường kết nối, hợp tác, phát triển sản phẩm mới, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và năng lực cạnh tranh của ngành du lịch địa phương.

“Ban Tổ chức kỳ vọng sự kiện này sẽ là “cú hích” mạnh mẽ cho mùa du lịch hè năm 2026, thu hút đông đảo du khách đến tham quan, trải nghiệm tại TP Cần Thơ” – bà Duyên nêu.

Được biết, Tuần lễ Văn hóa – Du lịch sẽ diễn ra trong bốn ngày, từ ngày 18-6 đến ngày 21-6 năm 2026, tại Bến Ninh Kiều, phường Ninh Kiều.

Sự kiện được tổ chức với nhiều không gian để trao đổi, giao thương, giới thiệu sản phẩm du lịch, ẩm thực đặc trưng của TP và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

Ngoài chương trình khai mạc, một sự kiện quan trọng trong tuần lễ này là hội thảo khoa học “Đánh giá thực trạng điểm đến và ứng dụng chuyển đổi số du lịch Cần Thơ trong bối cảnh mới”.

Hội thảo nhằm đánh giá và phân tích thực trạng điểm đến du lịch trên địa bàn TP sau sáp nhập; thảo luận về xu hướng ứng dụng chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ thực tế ảo trong quản lý và quảng bá điểm đến; đề xuất các giải pháp cụ thể cho ngành du lịch TP trong bối cảnh mới.

Du khách phấn khởi với voucher dịch vụ được tặng khi tham quan gian hàng tại Tuần lễ Văn hóa - Du lịch. Ảnh: NHẪN NAM

Ngoài ra, còn có nhiều hoạt động hấp dẫn khác như không gian quảng bá và kích cầu du lịch TP năm 2026, diễn ra từ 8 giờ đến 21 giờ, từ ngày 18 đến 21-6-2026. Tại đây trưng bày ấn phẩm và tài liệu du lịch, sản phẩm quà tặng du lịch, sản phẩm OCOP; các doanh nghiệp du lịch tham gia giới thiệu sản phẩm, dịch vụ du lịch và tư vấn các chương trình kích cầu cho khách tham quan.

Khu ẩm thực luôn thu hút nhiều người tham gia. Ảnh: NHẪN NAM

Du khách vui thích khi thưởng thức bánh xèo tại khu ẩm thực. Ảnh: NHẪN NAM

Cùng thời gian và địa điểm trên, các nghệ nhân ẩm thực quảng diễn và kinh doanh các món ăn đặc trưng của TP. Ngoài ra, khách đến tham quan còn được thưởng thức hương vị Tây Đô qua hoạt động tổ chức buffet bánh dân gian và buffet trái cây phục vụ miễn phí.

Đồng thời, du khách và người dân còn được đắm mình trong các hoạt động biểu diễn nghệ thuật từ 19 giờ đến 21 giờ, từ ngày 19 đến ngày 21-6-2026, như biểu diễn nghệ thuật Đờn ca Tài tử, Hò Cần Thơ và chương trình Âm nhạc đường phố; Biểu diễn Dân ca Nam Bộ; Biểu diễn Âm nhạc đường phố.