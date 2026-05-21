Né các bãi biển quen thuộc, du khách Việt ồ ạt tìm đến những nơi này 21/05/2026 14:04

(PLO)- Xu hướng du lịch hè năm 2026 ghi nhận sự chuyển dịch rõ nét của du khách Việt khi ưu tiên lựa chọn các điểm đến mới nổi thay vì những địa danh quen thuộc vốn dễ rơi vào tình trạng quá tải

Theo dữ liệu tìm kiếm cơ sở lưu trú của nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda, lượng tìm kiếm các điểm đến “mới nổi” từ ngày 1-1 đến 30-4-2026 tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Xu hướng này phản ánh nhu cầu khám phá những vùng đất ít được biết đến nhưng sở hữu cảnh quan đặc sắc và trải nghiệm cá nhân hóa.

Tại Việt Nam, đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đang dẫn đầu xu hướng du lịch biển nhờ sở hữu làn nước trong xanh, các rạn san hô nguyên sơ và nhịp sống thanh bình. Nơi đây trở thành tọa độ lý tưởng cho những ai muốn né tránh sự đông đúc.

Ở phân khúc du lịch di sản, Ninh Bình tiếp tục bảo trì sức hút mạnh mẽ. Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO công nhận cùng các điểm Tam Cốc - Bích Động, cố đô Hoa Lư là lựa chọn hàng đầu của nhóm khách yêu thích lịch sử và phong cảnh non nước.

Đảo Lý Sơn dẫn đầu danh sách điểm đến nội địa mới nổi mùa hè 2026 nhờ vẻ đẹp hoang sơ. Ảnh: DH.

Đối với vùng cao, Mai Châu (Hòa Bình) dần thay thế các điểm đến truyền thống nhờ những thửa ruộng bậc thang thơ mộng và bản sắc văn hóa dân tộc đặc sắc. Trong khi đó, Măng Đen (Kon Tum) với khí hậu mát mẻ quanh năm cùng rừng thông đại ngàn đang nổi lên như một "Đà Lạt thứ hai" đầy yên bình.

Ở khu vực phía Nam, Tây Ninh ghi nhận tăng trưởng vượt bậc nhờ lợi thế kết nối gần TP.HCM và sự đầu tư đồng bộ vào quần thể du lịch tâm linh, sinh thái Núi Bà Đen.

Không chỉ sôi động ở thị trường nội địa, xu hướng tìm kiếm du lịch quốc tế của người Việt cũng ghi nhận nhiều thay đổi. Đảo Cebu dẫn đầu về mức tăng trưởng tìm kiếm nhờ lợi thế biển đẹp, hoạt động lặn biển và hệ thống kết nối thuận tiện giữa các đảo của Philippines.

Top 5 điểm đến quốc tế mới nổi được khách du lịch Việt Nam quan tâm. Ảnh: DH.

Ngoài ra, nhiều điểm đến quốc tế mới cũng được du khách Việt quan tâm như Cao Hùng với không gian cảng biển và chợ đêm; Barcelona dành cho du khách yêu kiến trúc Địa Trung Hải; hay Fujikawaguchiko - điểm nghỉ dưỡng nổi tiếng nhìn hướng núi Phú Sĩ.

Đặc biệt, Istanbul cũng nổi lên như điểm đến được nhiều khách Việt tìm kiếm nhờ sự giao thoa văn hóa Á - Âu cùng chính sách visa điện từ ngày càng thuận tiện.

Ông Vũ Ngọc Lâm, Giám đốc Quốc gia Agoda Việt Nam, nhận định rằng thị hiếu của người Việt hiện nay tập trung vào chiều sâu trải nghiệm. Những địa phương biết gìn giữ nét văn hóa nguyên bản, khí hậu mát mẻ và tối ưu hóa hoạt động khám phá bản địa chắc chắn sẽ chiếm ưu thế lớn trong mùa hè năm nay.