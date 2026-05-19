Đưa công nghệ, trải nghiệm đa giác quan vào âm nhạc dân tộc để hút khách du lịch 19/05/2026 15:49

(PLO)- Ứng dụng công nghệ hiện đại và trải nghiệm đa giác quan vào âm nhạc dân tộc đang là hướng đi tiềm năng để TP.HCM hình thành các sản phẩm du lịch đêm đặc sắc.

Từ những làn điệu dân gian quen thuộc, nhiều chương trình nghệ thuật tại TP.HCM đang thổi vào âm nhạc dân tộc hơi thở hiện đại với công nghệ trình diễn, ánh sáng và trải nghiệm đa giác quan.

Không chỉ góp phần làm mới cách tiếp cận văn hóa truyền thống, đây còn được xem là hướng đi tiềm năng để hình thành các sản phẩm du lịch đêm mang bản sắc riêng, gia tăng sức hút với du khách quốc tế.

Sức hút từ các show diễn đổi mới

Những ngày gần đây, chương trình nghệ thuật dân tộc “Chào Show” trở thành điểm hẹn về đêm được nhiều du khách lựa chọn khi đến TP.HCM. Khác với mô hình biểu diễn truyền thống đơn thuần, chương trình tạo dấu ấn bằng việc kể câu chuyện văn hóa Việt Nam qua âm nhạc, hình ảnh, công nghệ sân khấu và trải nghiệm ẩm thực vùng miền.

Toàn bộ chương trình được xây dựng như một hành trình khám phá văn hóa Việt với tổ khúc “Giang sơn cẩm tú” gồm 12 chương do nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng sáng tác riêng. Trong đó, âm nhạc dân tộc được đặt ở vị trí trung tâm, kết hợp cùng mỹ thuật, nhiếp ảnh và nghệ thuật trình diễn hiện đại để tái hiện vẻ đẹp con người, thiên nhiên và đời sống Việt Nam theo cách gần gũi hơn với khán giả đương đại.

Điểm nhấn nổi bật của “Chào Show” là việc ứng dụng công nghệ Immersive Audio 20.4 – hệ thống âm thanh vòm 3D lần đầu tiên xuất hiện trong một chương trình nghệ thuật tại Việt Nam. Công nghệ này tạo hiệu ứng âm thanh đa chiều, giúp người xem có cảm giác được hòa mình vào không gian trình diễn thay vì chỉ thưởng thức theo cách thông thường.

Không gian biểu diễn nghệ thuật truyền thống kết hợp công nghệ hiện đại bùng nổ về đêm tại TP.HCM. Ảnh: TT.

Anh Erick Hogberg, du khách quốc tế lần đầu trải nghiệm chương trình tại TP.HCM, cho biết rất bất ngờ khi âm nhạc truyền thống Việt Nam có thể được thể hiện theo cách hiện đại mà vẫn giữ được chiều sâu cảm xúc.

“Tôi không nghĩ mình lại có thể kết nối mạnh mẽ với một chương trình nghệ thuật truyền thống như vậy. Có những khoảnh khắc âm thanh lan tỏa khắp khán phòng khiến tôi thật sự xúc động. Tôi đặc biệt ấn tượng với đàn Tính của người Tày vì âm thanh rất độc đáo nhưng lại hòa quyện hoàn hảo với các nhạc cụ dân tộc khác” - anh Erick chia sẻ.

Không riêng “Chào Show”, thời gian qua TP.HCM cũng xuất hiện nhiều chương trình nghệ thuật khai thác chất liệu văn hóa truyền thống để phục vụ khách du lịch. Trong đó, “À Ố Show” gây ấn tượng khi kết hợp xiếc tre, múa đương đại và âm nhạc dân gian nhằm tái hiện đời sống làng quê Nam Bộ trên sân khấu hiện đại. Còn “VietCharm Show” thì được dàn dựng theo cấu trúc liền mạch và đa lớp, khác với mô hình sân khấu truyền thống.

Các tiết mục không tồn tại riêng lẻ mà được kết nối thành một hành trình xuyên suốt, nơi âm nhạc, múa, trang phục và ngôn ngữ hình thể cùng kể chung câu chuyện về bản sắc Việt Nam. Khán giả không chỉ xem biểu diễn mà còn tham gia hành trình thưởng thức ẩm thực truyền thống được sắp đặt song hành với từng lớp diễn.

Khán giả chăm chú thưởng thức các món ăn truyền thống được sắp đặt song hành theo từng lớp diễn tại show Vietcharm. Ảnh: TT.

Tiềm năng bứt phá của du lịch đêm

Theo ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, xu hướng du lịch hiện nay cho thấy du khách không chỉ tìm kiếm các điểm tham quan mà còn mong muốn được trải nghiệm chiều sâu văn hóa bản địa. Vì vậy, những sản phẩm kết hợp nghệ thuật truyền thống với công nghệ hiện đại đang mở ra hướng phát triển mới cho du lịch đêm của thành phố.

Ông Hòa cho rằng TP.HCM cần thêm nhiều sản phẩm văn hóa mang tính trải nghiệm nhằm kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của du khách. Trong đó, các chương trình nghệ thuật mang đậm bản sắc Việt nhưng được thể hiện bằng ngôn ngữ hiện đại sẽ tạo lợi thế cạnh tranh riêng cho ngành du lịch thành phố.

“Âm nhạc dân tộc khi kết hợp cùng công nghệ sân khấu, ánh sáng và nghệ thuật trình diễn sẽ tạo ra trải nghiệm mới mẻ hơn cho khán giả. Đây cũng là hướng đi phù hợp để TP.HCM phát triển các sản phẩm du lịch văn hóa đêm có dấu ấn riêng và phát triển bền vững hơn trong tương lai” - ông Hòa nói.

Nhạc cụ dân tộc giữ vị trí trung tâm, kết hợp hài hòa cùng công nghệ ánh sáng hiện đại trên sân khấu. Ảnh: TT.

Đồng quan điểm, TS Tạ Duy Linh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế và du lịch, nhận định các mô hình nghệ thuật kết hợp giữa truyền thống và công nghệ hiện đại đang mở ra cách tiếp cận mới cho du lịch văn hóa.

Theo TS Linh, TP.HCM hiện có nhiều lợi thế về ẩm thực, mua sắm và giải trí nhưng vẫn thiếu những sản phẩm văn hóa ban đêm đủ sức tạo dấu ấn riêng để kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Nhiều điểm đến trong khu vực đang cạnh tranh mạnh ở phân khúc du lịch trải nghiệm, các chương trình nghệ thuật mang bản sắc văn hóa địa phương sẽ trở thành yếu tố quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh cho du lịch thành phố.

“Du khách quốc tế ngày nay không chỉ muốn tham quan mà còn muốn hiểu và cảm nhận văn hóa của điểm đến. Những chương trình nghệ thuật kết hợp âm nhạc, ánh sáng, hình ảnh và ẩm thực sẽ giúp văn hóa Việt Nam trở nên dễ tiếp cận hơn với du khách quốc tế. Nếu được đầu tư bài bản và quảng bá hiệu quả, đây có thể trở thành dòng sản phẩm đặc trưng của du lịch đêm TP.HCM trong thời gian tới” - TS Tạ Duy Linh nhận định.

Thách thức lớn nhất của những chương trình nghệ thuật dân tộc hiện đại không nằm ở kỹ thuật biểu diễn mà ở việc truyền tải được tinh thần văn hóa của từng loại nhạc cụ đến khán giả đương đại. “Chào Show” với nhiều nhạc cụ dân tộc đòi hỏi người biểu diễn phải dành thời gian tìm hiểu lại từ đầu, không chỉ về kỹ thuật mà còn về chiều sâu văn hóa phía sau mỗi thanh âm. Điểm đặc biệt của “Chào Show” là nghệ sĩ không đơn thuần biểu diễn âm nhạc mà còn phải kể chuyện bằng âm thanh, cảm xúc và ngôn ngữ sân khấu. Khi âm nhạc dân tộc kết hợp cùng công nghệ trình diễn hiện đại, chương trình kỳ vọng sẽ giúp khán giả, đặc biệt là người trẻ và du khách quốc tế, cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp riêng của văn hóa Việt Nam theo cách gần gũi và mới mẻ hơn. Nghệ sĩ trẻ Nguyễn Hồ Thảo Linh

