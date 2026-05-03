Sân bay Tân Sơn Nhất đón hơn 136.000 lượt khách ngày cuối kỳ nghỉ lễ 03/05/2026 15:14

(PLO)- Thị trường du lịch nội địa ghi nhận bước phục hồi mạnh mẽ khi lượng khách tăng cao tại các sân bay và điểm đến trọng yếu trong kỳ nghỉ lễ 30-4.

Kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 khép lại với bức tranh du lịch sôi động khi lượng khách tăng mạnh ở cả đường hàng không lẫn các điểm đến trọng điểm trên cả nước. Điều này cho thấy sức phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch nội địa trong mùa hè 2026.

Tân Sơn Nhất vẫn căng tải sau kỳ nghỉ lễ

Sau kỳ nghỉ lễ, nhu cầu quay trở lại TP.HCM học tập, làm việc khiến lượng hành khách qua Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất tiếp tục duy trì ở mức cao. Trung tâm Điều hành sân bay Tân Sơn Nhất cho biết trong ngày 3-5, sân bay dự kiến khai thác 795 chuyến bay với tổng lượng hành khách đạt 136.802 lượt. Dù sản lượng tăng cao, hoạt động vận hành vẫn ổn định, hạn chế tình trạng ùn ứ kéo dài.

Tại các nhà ga, Nhà ga T1 khai thác 101 chuyến quốc nội đi với 15.078 hành khách và 102 chuyến quốc nội đến với 21.257 hành khách. Nhà ga T3 tiếp tục ghi nhận lưu lượng lớn với 146 chuyến quốc nội đi phục vụ 21.073 hành khách và 143 chuyến quốc nội đến với 25.330 hành khách. Trong khi đó, Nhà ga T2 khai thác 150 chuyến quốc tế đi với 25.603 hành khách và 153 chuyến quốc tế đến với 28.461 hành khách.

Đại diện Trung tâm Điều hành sân bay Tân Sơn Nhất cho biết đơn vị đã chủ động xây dựng phương án điều hành phù hợp thực tế khai thác. Sân bay phối hợp chặt chẽ cùng các hãng hàng không, lực lượng an ninh và các đơn vị phục vụ nhằm đảm bảo vận hành thông suốt, hạn chế ùn tắc giờ cao điểm.

Ghi nhận tại sân bay Tân Sơn Nhất ngày cuối kỳ nghỉ lễ cho thấy không khí nhộn nhịp kéo dài từ sáng sớm đến tối muộn. Tại khu vực ga quốc nội đến, từng dòng hành khách nối dài tại khu vực nhận hành lý, quầy taxi công nghệ và khu đón người thân. Sân bay luôn đông đúc nhưng được điều tiết trật tự.

Nhiều chuyến bay từ các điểm du lịch như Đà Nẵng, Phú Quốc, Nha Trang, Đà Lạt, Hà Nội, Huế… hạ cánh liên tục trong khung giờ cao điểm.

Tại ga quốc tế, lượng khách Việt kiều và khách quốc tế quay lại TP.HCM cũng tăng rõ rệt. Các quầy thủ tục, kiểm tra an ninh và nhập cảnh đều được tăng cường nhân sự để giảm thời gian chờ.

Nhiều điểm đến cả nước thắng lớn

Song song với hàng không, thị trường du lịch nghỉ dưỡng tại nhiều địa phương cũng ghi nhận kết quả ấn tượng. Từ các trung tâm du lịch biển như Quảng Ninh, Vũng Tàu đến cao nguyên như Mộc Châu, lượng khách đều tăng mạnh, phản ánh rõ nét xu hướng du lịch ngắn ngày. Sự tăng trưởng mạnh mẽ này cho thấy du lịch nội địa là động lực quan trọng thúc đẩy phục hồi ngành du lịch trong năm 2026.

Theo Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, từ ngày 25-4 đến 1-5, toàn khu vực đón gần 40.000 lượt khách, riêng địa bàn phường Mộc Châu chiếm hơn 25.000 lượt. Doanh thu xã hội từ du lịch ước đạt khoảng 30 tỉ đồng.

Tại Quảng Ninh, địa phương này tiếp tục dẫn đầu cả nước về doanh thu du lịch với khoảng 2.500 tỉ đồng tính đến cuối ngày 2-5. Tổng lượng khách đến tỉnh ước đạt 810.000 lượt, trong đó khách nội địa khoảng 782.300 lượt. Các điểm đến như Hạ Long, Bãi Cháy, Tuần Châu, Cô Tô, Móng Cái tiếp tục là tâm điểm hút khách.

Tại Quảng Ngãi, trong 7 ngày nghỉ lễ, toàn tỉnh ước đón khoảng 720.000 lượt khách, tăng 62% so với cùng kỳ năm 2025. Công suất phòng trung bình toàn tỉnh đạt khoảng 70%, nhiều khu vực đạt trên 90% trong các ngày cao điểm, thậm chí xảy ra tình trạng “cháy phòng” cục bộ tại một số khu du lịch biển đảo.

TP.HCM tiếp tục phát huy vai trò trung tâm du lịch lớn khi triển khai đồng bộ nhiều chương trình kích cầu.

Ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM cho biết ngành du lịch thành phố đã chủ động xây dựng nhiều sản phẩm mới nhằm phục vụ nhu cầu vui chơi của người dân và du khách.

Bên cạnh các chương trình truyền thống, doanh nghiệp lữ hành tập trung phát triển sản phẩm chuyên đề như chùm tour “Biệt động Sài Gòn”, trải nghiệm thành phố bằng xe cổ, tour “Thành phố Hồ Chí Minh tôi yêu” kết nối trung tâm với Cần Giờ, Củ Chi... Thành phố đã xây dựng kế hoạch tổng thể phục vụ du lịch dịp lễ, chú trọng bảo đảm an ninh trật tự và kiểm soát chất lượng dịch vụ. Ngành du lịch phối hợp các địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm, yêu cầu các cơ sở niêm yết giá công khai, không tăng giá bất hợp lý.

“TP.HCM không chỉ hướng đến việc đón lượng khách lớn mà còn đặt mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng hình ảnh điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn. Với sự chuẩn bị đồng bộ, thành phố kỳ vọng mang đến cho du khách một kỳ nghỉ lễ nhiều trải nghiệm đáng nhớ”, ông Hòa nhấn mạnh.

Tại phường Vũng Tàu, lượng khách đổ về các bãi biển tăng mạnh với tổng lượng khách tắm biển ước đạt khoảng 200.000 lượt. Riêng hai ngày cao điểm 30-4 và 1-5 ghi nhận hơn 140.000 lượt khách.

Từ 28-4 đến 2-5, lượng khách đổ về các bãi tắm phường Vũng Tàu (TP.HCM) đạt con số ấn tượng với khoảng 200.000 lượt. Ảnh: THU TRINH.

Bà Bùi Thị Tố Trinh, Phó Tổng Giám đốc Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên cho biết đơn vị chuẩn bị nhiều hoạt động văn hóa - nghệ thuật quy mô lớn, đồng thời nâng cấp hạ tầng để đáp ứng lượng khách tăng cao. “Chúng tôi tập trung nâng cao trải nghiệm, bảo đảm an toàn để mỗi du khách đều có ấn tượng tốt khi đến tham quan trong dịp lễ”, bà Tố Trinh cho biết thêm.