Xu hướng du lịch lễ 30-4: Khách chọn tour ngắn, thích chữa lành 29/04/2026 07:49

(PLO)- Kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay ghi nhận sự chuyển dịch mạnh mẽ của du khách sang các tour du lịch ngắn ngày và xu hướng nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe.

Kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay ghi nhận sự thay đổi rõ rệt trong xu hướng lựa chọn điểm đến. Thay vì hành trình dài ngày, du khách ưu tiên các tour từ 2 đến 3 ngày, điểm đến gần và trải nghiệm chất lượng cao. Song song đó, du lịch kết hợp chăm sóc sức khỏe, tái tạo năng lượng cũng trở thành điểm nhấn nổi bật.

Tour ngắn ngày gần như kín chỗ

Thị trường du lịch dịp lễ chứng kiến sức mua tăng mạnh ở phân khúc tour ngắn ngày. Đây là lựa chọn tối ưu khi vừa tiết kiệm thời gian, chi phí, vừa đảm bảo trải nghiệm nghỉ dưỡng trọn vẹn. Nhiều doanh nghiệp lữ hành cho biết lượng khách đặt tour tăng mạnh từ sớm. Nhiều sản phẩm gần như đã kín chỗ, đặc biệt ở các tuyến biển, núi và nghỉ dưỡng cao cấp.

Ông Phạm Hà, Chủ tịch LuxGroup cho biết nhu cầu du lịch dịp lễ tăng mạnh theo mô hình “micro holiday”. Tại vịnh Hạ Long và Lan Hạ (Quảng Ninh), du thuyền Heritage Bình Chuẩn đã đạt 100% công suất. Hệ thống Emperor Cruises tại Hạ Long và Nha Trang đạt khoảng 80%, riêng các du thuyền tại Nha Trang gần như kín chỗ trong ngày cao điểm.

Theo ông Phạm Hà, du khách hiện ưu tiên chuyến đi ngắn gọn, tập trung vào trải nghiệm cao cấp và thư giãn. Đặc biệt, nhóm khách gia đình và nhóm nhỏ tăng mạnh, kéo theo nhu cầu cá nhân hóa dịch vụ ngày càng rõ nét.

Các xu hướng mới như “slow travel” (du lịch chậm) hay “quiet luxury” (nghỉ dưỡng tinh tế) cũng ngày càng được ưa chuộng. Du khách tìm đến không gian yên tĩnh, gần gũi thiên nhiên thay vì các lịch trình tham quan dày đặc như trước.

Các điểm du lịch gần với thiên nhiên luôn thu hút du khách đặt phòng dịp lễ. Ảnh: HT.

Tại Sa Pa, ông Nguyễn Văn Phương, Giám đốc điều hành khách sạn Lady Hill Sapa cho biết công suất phòng dịp lễ dự kiến đạt 100%. Theo ông Phương, lượng khách quốc tế và nội địa năm nay khá cân bằng. Trong đó, khách nội địa từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam tăng mạnh. Nhiều đoàn kết hợp nghỉ dưỡng với hội họp hoặc tổ chức team building.

Ở mảng lữ hành, ông Trần Đoàn Thế Duy, Tổng Giám đốc Công ty CP Du lịch Vietravel cho biết doanh nghiệp dự kiến phục vụ hơn 17.800 lượt khách dịp lễ. Doanh nghiệp tập trung phát triển sản phẩm linh hoạt, bám sát nhu cầu thực tế về quỹ thời gian và chi tiêu của từng nhóm khách.

Trong khi đó, đại diện Benthanh Tourist cho biết đã tung ra hơn 50 chương trình tour với mức giá ổn định. Hiện tỉ lệ lấp đầy tour đã vượt 85%, trong đó các tuyến Đông Bắc Á và Đông Nam Á gần như kín chỗ. Với tour nội địa, các lựa chọn tại Phan Thiết, Nha Trang, Đà Lạt còn khá ít.

Các điểm đến gần, thuận tiện di chuyển trở thành lựa chọn tối ưu cho nhóm khách gia đình. Ảnh: THU TRINH.

Du lịch chữa lành trở thành xu hướng mới

Bên cạnh xu hướng tour ngắn ngày, du lịch kết hợp chăm sóc sức khỏe thường được gọi là du lịch “healing” đang nổi lên như một lựa chọn đáng chú ý trong kỳ nghỉ lễ năm nay.

Theo ông Nguyễn Văn Phương, khu du lịch trên đồi Con Gái (Lào Cai) với hơn 150 phòng khách sạn đã được đặt kín trong dịp lễ. Phần lớn du khách đến từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam, không chỉ để nghỉ dưỡng mà còn mong muốn trải nghiệm các hoạt động phục hồi sức khỏe một cách bài bản.

Thạc sĩ y tế công cộng Bùi Hùng Mạnh, Hội Dinh dưỡng thực phẩm TP.HCM, nhận định du lịch y tế tại Việt Nam vẫn đang ở giai đoạn giàu tiềm năng nhưng chưa được khai thác đúng mức.

Theo ông Mạnh, Việt Nam có lợi thế lớn về hệ thống nghỉ dưỡng cao cấp, nguồn dược liệu bản địa phong phú và nền y học cổ truyền đa dạng. Đây có thể trở thành lợi thế cạnh tranh đáng kể với các thị trường mạnh trong khu vực như Thái Lan hay Singapore.

Tuy nhiên, để phát triển bền vững, ngành du lịch cần chuẩn hóa quy trình chuyên môn, đặc biệt với các sản phẩm như detox, nghỉ dưỡng phục hồi hay các chương trình chăm sóc sức khỏe cá nhân hóa. Theo đó, mô hình du lịch “healing” không chỉ dừng ở việc nghỉ ngơi mà còn bao gồm chế độ ăn uống khoa học, kiểm soát dinh dưỡng, vận động hợp lý và kết hợp các liệu pháp truyền thống như tắm lá thuốc của người Dao đỏ, yoga, thiền hay trekking nhẹ nhàng.

Ông Mạnh cho rằng, du khách cần tìm hiểu kỹ chương trình, tránh các phương pháp ăn kiêng cực đoan hoặc liệu trình chưa được kiểm chứng. Việc lựa chọn đơn vị có sự tham gia của chuyên gia y tế là yếu tố quan trọng để đảm bảo an toàn và hiệu quả.

Các hoạt động thiền và yoga trong tour du lịch giúp du khách tái tạo năng lượng sau thời gian làm việc áp lực. Ảnh: HT.

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, để du lịch chữa lành thực sự trở thành một sản phẩm hấp dẫn và có khả năng thu hút phân khúc khách cao cấp, cần đưa loại hình này trở thành mô hình chủ lực tại nhiều địa phương.

Các địa phương cần phát triển những tour chuyên đề riêng, nhân rộng mô hình lưu trú kết hợp chăm sóc sức khỏe, nâng cao chất lượng giấc ngủ, dinh dưỡng lành mạnh và các hoạt động tái tạo năng lượng.

Bên cạnh đó, cần thu hút đầu tư xây dựng các khu du lịch chữa lành chuyên đề, khu nghỉ dưỡng cao cấp, trung tâm spa, yoga, thiền và các sản phẩm trải nghiệm thiên nhiên gắn với văn hóa bản địa như khám phá làng chài, trải nghiệm đời sống ngư dân, du lịch thiền bên biển hay nghỉ dưỡng giữa vùng núi nguyên sơ.

Đặc biệt, yếu tố nhân lực cần được chú trọng với đội ngũ có chuyên môn cao trong cả lĩnh vực du lịch và chăm sóc sức khỏe, nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ và tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài của loại hình du lịch giàu tiềm năng này.