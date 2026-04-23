Chỉ từ 599.000 đồng, trải nghiệm loạt tour cực 'chất' tại TP.HCM dịp 30-4 23/04/2026 17:45

(PLO)- Các doanh nghiệp lữ hành tại TP.HCM triển khai nhiều gói kích cầu với mức ưu đãi đến 41%, giá từ 599.000 đồng cho các tour khám phá rừng ngập mặn, đời sống đêm và ẩm thực Sài Gòn.

Chiều 23-4, tại họp báo về các vấn đề kinh tế - xã hội, ông Trần Ngọc Đông Quân, Trưởng phòng Quản lý Lữ hành (Sở Du lịch TP.HCM), đã thông tin về công tác phục vụ cao điểm lễ 30-4 và 1-5.

Nhiều sản phẩm du lịch đặc sắc

Ngành du lịch TP.HCM đã triển khai đồng bộ các chương trình kích cầu, đa dạng hóa sản phẩm và tăng cường kết nối hệ sinh thái dịch vụ.

Ông Trần Ngọc Đông Quân, Trưởng Phòng Phòng Quản lý Lữ hành, Sở Du lịch TP.HCM. Ảnh: HÀ THƯ

Bên cạnh các chương trình truyền thống, doanh nghiệp lữ hành đã đổi mới sản phẩm theo hướng chuyên đề, gia tăng trải nghiệm văn hóa - lịch sử. Nổi bật là chùm tour “Biệt động Sài Gòn”, trải nghiệm TP bằng xe cổ (Retro Rides), “TP.HCM tôi yêu” kết nối trung tâm với Cần Giờ, Củ Chi, Bình Dương...

Các đơn vị tung gói kích cầu ưu đãi đến 41%, giá chỉ từ 599.000 đồng. Các chương trình bao gồm: tham quan rừng ngập mặn Cần Giờ bằng tàu cao tốc; tour đêm và ẩm thực bằng xe máy; kỳ nghỉ văn hóa thiên nhiên Sài Gòn; di sản Chợ Lớn; theo dấu chân Biệt động Sài Gòn; Sài Gòn Rong ca; Sài Gòn chạy - chèo – chill; trải nghiệm metro Suối Tiên...

TP.HCM có nhiều tour du lịch đặc sắc dịp 30-4. Ảnh: THU TRINH

TP.HCM cũng phát triển các sản phẩm đẳng cấp như ngắm TP bằng trực thăng kết hợp du thuyền 5 sao (chuỗi trải nghiệm thủy – không). Phân khúc đường thủy có tour ăn tối ngắm pháo hoa, trà chiều ngắm hoàng hôn trên sông Sài Gòn. Với khách quốc tế, các sản phẩm Free Walking Tour, Chợ Lớn Night Tour tiếp tục được nâng cao chất lượng.

Giảm giá vé tại Suối Tiên, Đầm Sen

Tại các cơ sở lưu trú 3–5 sao, nhiều chương trình ưu đãi giảm từ 20% đến 50% được áp dụng cho khách đặt trực tiếp. Nhiều đơn vị hỗ trợ khách bay đêm (từ 21 giờ đến 6 giờ sáng) như giảm giá đêm đầu, hỗ trợ nhận phòng sớm hoặc trả phòng muộn.

Khu du lịch Suối Tiên tặng 1.000 vé cổng miễn phí cho du khách mặc áo đỏ sao vàng đến sớm trong ngày 30-4. Công viên Văn hóa Đầm Sen giảm 50% vé cổng hoặc vé trọn gói, miễn vé cho tập thể ban ngành, đoàn thể. Tại Địa đạo Củ Chi, các sản phẩm như tour đêm “Trăng chiến khu”, vườn thú mini và trải nghiệm văn hóa Khmer cũng được tổ chức phục vụ khách.

Ông Trần Ngọc Đông Quân nhấn mạnh: “Ngành du lịch TP.HCM không cạnh tranh bằng giá rẻ mà bằng chất lượng và trải nghiệm khác biệt, hướng đến điểm đến an toàn, thân thiện, chuyên nghiệp”. TP yêu cầu niêm yết giá công khai, bán đúng giá, không để xảy ra tình trạng tăng giá bất hợp lý.