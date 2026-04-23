TP.HCM: Kiểm tra đột xuất bến bãi tự phát dịp lễ 30-4, xử lý không có vùng cấm 23/04/2026 16:34

(PLO)- Dịp lễ 30-4, CSGT TP.HCM thực hiện kiểm tra đột xuất các “điểm nóng” về “bến cóc”. Việc xử lý được thực hiện xuyên suốt theo phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ".

Chiều 23-4, tại họp báo về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, Thượng tá Phạm Quang Trưởng, Phó Trưởng phòng PC08 (Công an TP.HCM), đã thông tin về việc kiểm soát “xe dù, bến cóc” trong dịp cao điểm lễ 30-4 và 1-5.

Kiểm tra đột xuất "điểm nóng bến cóc"

Theo Thượng tá Phạm Quang Trưởng, “bến cóc” thường núp bóng bãi giữ xe, bãi đất trống, cây xăng hoặc văn phòng đại diện để đón trả khách trái phép. Lực lượng chức năng đã phối hợp với địa phương kiểm tra tính pháp lý các bãi xe quanh cửa ngõ và bến xe lớn. Công an kiên quyết xử lý, thu hồi giấy phép hoặc đình chỉ các bãi xe tiếp tay cho vi phạm.

Thượng tá Phạm Quang Trưởng, Phó Trưởng phòng PC08, Công an TP.HCM. Ảnh: HÀ THƯ

Đồng thời, lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát vỉa hè, lòng đường bị nhà xe chiếm dụng làm nơi trung chuyển khách trái phép. Thượng tá Trưởng cho biết CSGT TP.HCM sẽ ứng trực 100% quân số để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể, CSGT tăng cường kiểm soát xe khách tại cửa ngõ, các tuyến quốc lộ trọng điểm và khu vực quanh các bến xe lớn như Miền Đông, Miền Tây, An Sương. Lực lượng chức năng tập trung kiểm tra điều kiện an toàn kỹ thuật, thiết bị giám sát hành trình, lệnh vận chuyển và danh sách hành khách; xử lý nghiêm các lỗi dừng đỗ, đón trả khách không đúng nơi quy định.

PC08 cũng phát huy hiệu quả hệ thống camera giám sát để đẩy mạnh phạt nguội. “Qua dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình, chúng tôi sẽ phối hợp với cơ quan quản lý giao thông, xây dựng để rà soát, thu hồi giấy phép kinh doanh các đơn vị vận tải vi phạm” - Thượng tá Trưởng nói.

Lãnh đạo PC08 khuyến cáo người dân nên vào bến xe hợp pháp mua vé, không đón xe dọc đường để tránh rủi ro và tình trạng “nhồi nhét" hành khách.

Hoạt động ngày càng tinh vi

Lãnh đạo Phòng PC08 Công an TP.HCM cho biết qua các đợt cao điểm, lực lượng CSGT đã phát hiện và xử lý hàng nghìn trường hợp vi phạm liên quan đến hoạt động vận tải hành khách không đúng quy định; trong đó tập trung vào các hành vi dừng, đỗ, đón trả khách sai quy định; xe hợp đồng trá hình; phương tiện kinh doanh vận tải không phép.

Nhiều điểm được xác định “bến cóc” phức tạp tại khu vực cửa ngõ TP đã được xóa bỏ hoặc không còn hoạt động công khai như trước.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy các đối tượng đã thay đổi phương thức hoạt động ngày càng tinh vi hơn, như lợi dụng danh nghĩa xe hợp đồng, sử dụng mạng xã hội để liên hệ, đón trả khách phân tán, né tránh lực lượng chức năng.

Do đó, tình trạng “xe dù, bến cóc” tuy đã được kéo giảm rõ rệt so với trước đây, nhưng vẫn còn tiềm ẩn và diễn biến phức tạp tại một số khu vực. “Trong thời gian tới, để xử lý dứt điểm và mang tính căn cơ, lâu dài, Phòng CSGT TP.HCM xác định một số phương hướng trọng tâm, mạnh mẽ” - Thượng tá Phạm Quang Trưởng nói.

Ông cho biết PC08 sẽ nâng cao hiệu quả các đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát, bố trí lực lượng bám sát địa bàn 24/24 tại các khu vực “nóng”, kiên quyết xử lý nghiêm, không có vùng cấm đối với vi phạm liên quan “xe dù, bến cóc”.

Song song đó, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác quản lý và xử lý vi phạm, tăng cường khai thác hệ thống camera giám sát, dữ liệu giám sát hành trình phương tiện, sử dụng các nền tảng số để phát hiện, xử lý các trường hợp dùng mạng xã hội liên hệ tổ chức vận tải trái phép.

Tăng cường phối hợp liên ngành giữa CSGT, Sở Xây dựng, Công an cấp xã và chính quyền cơ sở trong việc rà soát, triệt xóa tận gốc các điểm “bến cóc”; đồng thời làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân để xảy ra tình trạng tái diễn.

Bên cạnh đó, siết chặt công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vận tải, kiến nghị hoàn thiện các quy định pháp luật nhằm bịt các “kẽ hở” trong quản lý xe hợp đồng, xe trá hình, xe gom chuyến (xe ghép)…